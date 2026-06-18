Решение Финляндии снять запрет на транзит ядерного оружия через территорию страны — это «больше политический демарш, нежели военно-стратегический». Такое мнение в разговоре с KP.RU выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, решение Хельсинки нацелено на то, чтобы «создать России очередную проблему».

«Это больше политический демарш, нежели военно-стратегический. Он направлен на то, чтобы <…> заставить Москву распылить свои силы, отвести часть сил, которые сейчас действуют на украинском направлении, и перенаправить их на парирование угроз с финской стороны», — порассуждал Сивков.

Он допустил, что США могут разместить в Финляндии бомбы разных модификаций, в том числе B61-12, мощность которой составляет до 50 килотонн, тогда как Франция может направить в республику свои бомбардировщики Rafale — носители ядерного оружия.

Финская территория также может быть использована как «аэродром подскока», предположил Сивков. «Бомбардировщик с ядерным оружием прибыл из глубины территории Европы, дозаправился и полетел дальше», — пояснил собеседник KP.RU.

Сивков оценил как неразумную идею размещения ядерного оружия в зоне, где оно может быть подвергнуто ударам «даже полевой артиллерии». Он указал, что в случае начала военных действий ядерные склады «будут уничтожены в числе первых».

Ядерное оружие могут разместить в глубине республики, ближе к шведской границе, предположил Сивков. В то же время он предупредил, что финская сторона теоретически получает возможность «более глубоко» атаковать территорию России — на 1000-1200 км. По словам эксперта, в таком случае «будет простреливаться весь Кольский полуостров, в зоне досягаемости окажется Москва».

«Если ядерное оружие появится в Финляндии, мы разместим в ответ свое, позволяющее достигать этой страны. Не стратегическое, а оперативно-тактическое», — заключил Сивков.

17 июня парламент Финляндии одобрил предложенные правительством республики поправки в законодательство, предусматривающие снятие запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию и разрешающие его хранение в оборонных целях. Целями инициативы назывались в том числе укрепление обороны страны и НАТО, а также повышение безопасности в «непредсказуемой оперативной обстановке».

Комментируя законопроект, президент Финляндии Александр Стубб заверил, что Хельсинки не стремится к обладанию ядерным оружием.

В Кремле намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия называли «конфронтацией в концентрированном выражении», указывая, что такая инициатива ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил RTVI, что если Финляндия начнет хранить на своей территории ядерные заряды, Россия в случае конфликта с НАТО будет расценивать их как первостепенные цели, подлежащие уничтожению.