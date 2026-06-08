Если случится вооруженный конфликт России с Европой и НАТО, то он в первые же дни перерастет в ядерную войну. Такое мнение основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я вам просто хочу сказать, что если такое столкновение произойдет, то ядерная война начнется в первые дни. Всё, точка», — заявил Явлинский.

На вопрос, кто первый «нажмет на кнопку», политик ответил, что «это неважно». «Я думаю, что это просто неизбежность первых дней, неизбежность. Они одновременно нажмут, потому что там трудно будет выяснить, кто первый, кто второй», — считает Явлинский.

По его словам, «нынешняя ситуация может перерасти в большую опасность и большое стратегическое столкновение».

«Я не верю в тактические удары, что они будут с одной стороны. Я думаю, что сразу же всё перерастет в стратегическое ядерное столкновение. Ну и всё, а дальше и обсуждать нечего», — добавил Явлинский.

Он также высказал мнение, что российско-украинский конфликт в настоящее время «продолжается и нарастает».