Военная разведка и служба безопасности Нидерландов (MIVD) опубликовала ежегодный отчёт с анализом рисков для безопасности Нидерландов и ЕС. России в документе посвящён целый раздел. Голландские разведчики видят угрозу в нескольких измерениях: военном, ядерном, диверсионном, кибернетическом и разведывательном. RTVI собрал главное.

СВО как инструмент геополитики

MIVD рассматривает военный конфликт на Украине не как локальный территориальный конфликт, а как проявление фундаментальной стратегии Москвы — переписать европейский порядок безопасности. Россия стремится к многополярному миру, в котором она занимает место одной из великих держав, а западная либерально-демократическая система ценностей воспринимается Кремлём не просто как политический конкурент, но как угроза внутренней стабильности режима.

Именно поэтому СВО носит экзистенциальный характер для российского руководства, и речь в нем идет не столько о территории, сколько о месте России в мире, её культурном и политическом самоопределении. Это объясняет, почему Москва не остановится на полпути. Аналитиков MIVD беспокоит, что Украина, в отличие от России, едва способна восполнять убыль личного состава — и это ставит её в стратегически уязвимое положение.

Армия учится

Санкции не остановили военного строительства в России. Вопреки ожиданиям, Москва продемонстрировала способность одновременно вести СВО и наращивать вооружённые силы. Идут масштабные инвестиции в те направления, которые показали себя решающими на Украине, а именно в противовоздушную оборону и дальнобойное оружие. Особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

В сентябре 2025 года Россия и Беларусь провели стратегические учения «ЗАПАД-2025» — первые с начала конфликта на Украине. Масштаб был скромнее прежних, но наблюдатели MIVD зафиксировали качественные изменения. По мнению нидерландских разведчиков, было явно улучшено командование и управление, также они отмечают полноценную интеграцию дронов на всех уровнях. Вывод разведки однозначен — российские вооружённые силы стали не просто больше, но и эффективнее, чем до 2022 года. Армия адаптируется и учится.

По оценке MIVD, при наиболее благоприятных для России обстоятельствах — то есть если конфликт на Украине завершится — Москва способна в течение одного года нарастить достаточную боевую мощь для начала регионального конфликта против НАТО. Целью такого конфликта станет не военный разгром альянса, а его политическое расщепление, например ограниченные территориальные захваты при угрозе применения ядерного оружия.

Ядерная тень

Ядерное измерение угрозы вышло на первый план в 2025 году. В октябре Россия испытала крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник» и торпеду «Посейдон» — обе системы предназначены для ядерного оснащения. Параллельно Москва отменила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и, по имеющимся данным, разместила в Беларуси баллистическую ракету «Орешник». Это оружие крайне дестабилизирует обстановку в кризисных ситуациях, так как время подлета такой ракеты, а значит, и его предупреждение крайне мало.

MIVD прямо указывает, что мир входит в новую гонку ядерных вооружений, более сложную, чем в эпоху холодной войны. Тогда существовали хотя бы механизмы контроля, понятные правила игры и каналы коммуникации. Сейчас большинства этих сдерживающих факторов нет. Добавьте сюда стремительно растущий ядерный арсенал Китая, влияние искусственного интеллекта на процессы ядерного принятия решений — и картина становится поистине тревожной.

Диверсии: тихая война в Европе

Наряду с военным противостоянием на Украине, Россия ведёт скрытую войну на территории Европейского союза, утверждает MIVD. Диверсионная активность российских спецслужб достигла пика летом 2024 года, затем спала — и с лета 2025 года вновь начала расти. По мнению MIVD, это свидетельствует о том, что Россия сознательно управляет интенсивностью своих операций, умышленно сохраняя возможность как эскалации, так и деэскалации.

После масштабных высылок российских дипломатов из европейских стран и ужесточения шенгенских правил работать в ЕС Москве стало сложнее. Ответом стала перестройка оперативной архитектуры. По данным MIVD, российские спецслужбы всё активнее используют многоуровневые сети из координаторов, посредников и агентов низшего звена — нередко завербованных через интернет. Такая структура затрудняет атрибуцию операций и позволяет Кремлю убедительно отрицать свою причастность.

Нидерланды в прицеле

Нидерланды — не просто наблюдатель этих процессов. Страна, по мнению аналитиков MIVD, остаётся потенциальной мишенью, и тому есть конкретные причины — Нидерланды являются одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине и одновременно крупнейшим транспортным и информационным узлом ЕС. Это делает страну привлекательной целью вдвойне.

Конкретные инциденты уже зафиксированы. Как пример приведёно расследование MIVD и Службы общей разведки (AIVD) по делу несовершеннолетнего подростка, который по заданию пророссийской хакерской группы составил карту цифровых сетей посольств и международных организаций в Гааге. Речь идёт о дипломатическом сердце страны — месте расположения Международного уголовного суда, Организации по запрещению химического оружия и десятков других институтов. Своевременное вмешательство и международное сотрудничество позволили предотвратить наихудший сценарий. Подросток был арестован полицией.

В 2025 году также резко возросло число сообщений о появлении дронов вблизи критической инфраструктуры — аэропортов, военных объектов, энергетических узлов. Установить причастность России в таких случаях затруднительно, однако разведка считает, что к ним может быть причастна РФ.

Кибератаки: новый фронт

В киберпространстве российская активность не снижается. MIVD фиксирует рост числа операторов, рост сложности атак и — что особенно важно — частичную автоматизацию кибератак с применением искусственного интеллекта. Это позволяет наносить удары с большей скоростью и в большем масштабе.

В мае 2025 года нидерландские спецслужбы публично раскрыли информацию о ранее неизвестном российском киберпреступнике — группе LAUNDRY BEAR. Именно она в 2024 году похитила рабочие контактные данные нидерландских полицейских. Группа продолжает действовать против министерств обороны стран НАТО, вооружённых сил и поставщиков оборонной продукции.

В 2025 году российский киберпреступник предпринял попытку взломать аккаунты Signal и WhatsApp* у высокопоставленных чиновников, военных и государственных служащих по всему миру. Часть переписки сотрудников нидерландского правительства была скомпрометирована. Захват аккаунтов позволял злоумышленникам не только читать переписку, но и выдавать себя за жертву — рассылая сообщения от её имени в адрес доверяющих ей людей.

Пока Украина остаётся главным приоритетом для российских кибератак — особенно энергетический и логистический секторы. Однако MIVD предупреждает, что после окончания войны этот акцент может сместиться. Следующими на очереди — страны НАТО и ЕС, включая Нидерланды.

Санкции не работают

Вопреки санкциям, Россия сохраняет боеспособную военную промышленность. Широкое применение дешевых ударных дронов — яркий пример того, как Москва адаптируется к ограничениям. Простота конструкции в сочетании с изобретательностью применения дает результат.

Российские спецслужбы активно участвуют в приобретении технологий двойного назначения через третьи страны и подставные структуры, утверждают в MIVD. При этом нидерландские высокотехнологичные компании — потенциальные мишени. Параллельно Россия компенсирует деградацию собственной космической отрасли за счёт китайских технологий, спутников и спутниковых снимков разведывательного назначения. MIVD называет это сотрудничество тревожным и ожидает его дальнейшего углубления. Для Нидерландов и их союзников по НАТО это означает одно — период стратегической расслабленности закончился.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена