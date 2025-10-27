Россия провела новые испытательные пуски межконтинентальной крылатой ракеты большой дальности «Буревестник» (имеющей в классификации НАТО обозначение Skyfall) на территории арктического архипелага Новая Земля. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на главу норвежской разведывательной службы вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

Это заявление последовало после доклада начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину об успешно проведенном 21 октября испытательном пуске «Буревестника». При этом конкретное место проведения испытаний глава Генштаба не уточнял.

Архипелаг Новая Земля в Архангельской области, где расположен Центральный полигон, имеет глубокую историю как ключевой объект советской ядерной программы. В период с 1954 по 1990 год на этой территории было осуществлено более ста ядерных испытаний, совокупная мощность которых составила 94% от всех ядерных взрывов, произведенных в СССР. Наиболее знаковым событием в истории полигона стало испытание в 1961 году термоядерной авиационной бомбы АН602, известной как «Царь-бомба» или «Кузькина мать». Мощность этого устройства достигла примерно 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сделало его самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. После распада СССР Россия продолжает соблюдать мораторий на ядерные испытания. Начиная с 1991 года и по настоящее время на полигоне на Новой Земле не проводилось ни одного испытательного ядерного взрыва.

Согласно техническим характеристикам, представленным в докладе Герасимова, в ходе испытаний ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров, находясь в воздушном пространстве приблизительно 15 часов. При этом представитель военного ведомства подчеркнул, что достигнутые показатели не являются пределом для этого вида вооружения.

Путин, в свою очередь, поручил профильным ведомствам «определить возможные способы применения» нового оружия и приступить к созданию необходимой инфраструктуры для его последующего размещения в частях российских Вооруженных сил.

Разработка ракетного комплекса «Буревестник» началась в декабре 2001 года, тогда как летные испытания стартовали в период 2016-2017 годов. Официальное наименование ракета получила в марте 2018 года по результатам открытого народного голосования, организованного на интернет-портале Минобороны России.

Несмотря на засекреченный характер большинства тактико-технических характеристик, известно, что «Буревестник» оснащен ядерной энергетической установкой в качестве двигателя и несет ядерную боевую часть.

Ракета способна развивать дозвуковую или околозвуковую скорость, выполняя полет на малой высоте с возможностью обхода зон радиолокационного обнаружения.

Уникальные характеристики, включая практически неограниченную дальность полета, продолжительное нахождение в воздушном пространстве и способность к маневрированию, делают этот ракетный комплекс чрезвычайно сложной целью для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.