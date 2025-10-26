На совещании в пункте управления объединенной группировкой войск президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и назвал ее «уникальным изделием».

По словам главы государства, по итогам этих решающих испытаний были достигнуты все поставленные «ключевые задачи», но до постановки «Буревестника» на боевое дежурство предстоит еще проделать «большую работу» — «осуществить все регламенты».

«Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом мне известны и оценки министерства обороны», — поделился Путин информацией об итогах испытаний.

Он подчеркнул, что «Буревестник» является «уникальным изделием», аналогов которого нет больше ни у одной армии в мире, и необходимо «определить возможные способы применения» этой ракеты. Обращаясь к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, президент заявил о необходимости определить класс «Буревестника» и начать подготовку инфраструктуры для его размещения.

«Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах», — поручил Путин Герасимову.

Тот, в свою очередь, доложил главе государства, что 21 октября «Буревестник» на ядерной силовой установке совершил многочасовой испытательный полет длиной 14 тысяч километров — «и это не предел». По словам начальника Генштаба, это испытание отличалось от предыдущих как раз дальностью и длительностью — оно продолжалось 15 часов.

Герасимов заявил, что по своим тактико-техническим характеристикам «Буревестик» может использоваться для нанесения ударов «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии». Он особо отметил «высокие возможности» этой ракеты при обходе средств ПРО и ПВО.

«В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны», — доложил глава Генштаба президенту.

«Буревестник» получил свое название по итогам открытого голосования на сайте Министерства обороны. Путин впервые рассказал об этой ракете 1 марта 2018 года в послании парламенту, заявив, что «малогабаритная сверхмощная» ядерная энергетическая установка позволяет ей «как угодно долго маневрировать», огибать горы и зоны ПРО и ПВО. Президент особо подчеркивал, что такого оружия нет больше ни у кого в мире.

Впоследствии в Минобороны пояснили, что «Буревестник» (по классификации НАТО — Skyfall) — это «низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата», являющаяся «неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

В сентябре 2019 года источники, знакомые с неназванным докладом разведки США, сообщили американскому телеканалу CNBC, что как минимум пять испытаний «Буревестника» якобы оказались неудачными. В документе также говорилось, что работу над ракетой ускорили, чтобы завершить ее к 2025 году.

В начале октября 2023 года на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о завершении «последнего успешного испытания» ракеты «Буревестник», не уточнив когда оно состоялось. О том, что такие пуски проводились, двумя днями ранее писала американская газета The New York Times.