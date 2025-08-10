У России есть другое новейшее вооружение, помимо «Орешника», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия 1».

«„Орешник“ — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал он.

На вопрос о том, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, Рябков ответил: «Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть».

Вооруженные силы России впервые применили «Орешник» для удара по стратегическому объекту Украины в ноябре 2024 года. Ракета средней дальности поразила производственные мощности предприятия «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин говорил, что использование «Орешника» стало ответом на санкционирование Вашингтоном и Лондоном ударов по российской территории, а также регулярные обстрелы приграничных регионов, включая применение ракет Storm Shadow и ATACMS по целям в Курской и Брянской областях. 1 августа Путин заявил о производстве первого серийного ракетного комплекса «Орешник» . По словам главы государства, он уже поступил на вооружение. «Теперь серия заработала», — сказал он. До конца 2025 года «Орешник» планируется развернуть на территории Беларуси, сейчас Москва и Минск согласовывают технические детали этого вопроса, отметил Путин.

Другие заявления Рябкова

Скабеева также спросила замглавы МИД, стоит ли после снятия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ждать появления российских военных баз в Венесуэле, Никарагуа или на Кубе. Рябков ответил, что у Москвы «множество вариантов на столе».

«Называть конкретные точки географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно… У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем», — добавил он.

Рассуждая о снятии Россией моратория на размещения РСМД, Рябков назвал это решение реакцией на соответствующие шаги США и их союзников. Он выразил мнение, что Москва не могла действовать по-другому в нынешней ситуации.

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. <…> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских», — заявил замминистра.

Примером действий, направленных на эскалацию отношений с Москвой, Рябков назвал появление американских ракетных систем в регионах, где это «имеет непосредственную проекцию» на безопасность России. По его словам, подобное размещение происходит «все чаще».

Российская сторона давно предупреждала, что сохранит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности только при условии «перемен к лучшему» в политике США и их союзников по РСМД, продолжил Рябков.

«А они, эти перемены, как минимум, должны были бы означать некую заморозку планов развертывания этих создаваемых в США систем на ТВД (театре военных действий. — Прим. RTVI) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе», — уточнил он.

Среди прочего замглавы МИД выразил мнение, что риск ядерного конфликта сохраняется. Рябков отметил, что Россия все отчетливее видит перспективу полного отсутствия каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями.

«Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся, не в пользу этих столиц, обстоятельства. Это тревожный знак», — считает дипломат.