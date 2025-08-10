У России есть другое новейшее вооружение, помимо «Орешника», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия 1».

«„Орешник“ — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал он.

На вопрос о том, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, Рябков ответил: «Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть».

Вооруженные силы России впервые применили «Орешник» для удара по стратегическому объекту Украины в ноябре 2024 года. Ракета средней дальности поразила производственные мощности предприятия «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин говорил, что использование «Орешника» стало ответом на санкционирование Вашингтоном и Лондоном ударов по российской территории, а также регулярные обстрелы приграничных регионов, включая применение ракет Storm Shadow и ATACMS по целям в Курской и Брянской областях.

1 августа Путин заявил о производстве первого серийного ракетного комплекса «Орешник» . По словам главы государства, он уже поступил на вооружение. «Теперь серия заработала», — сказал он.

До конца 2025 года «Орешник» планируется развернуть на территории Беларуси, сейчас Москва и Минск согласовывают технические детали этого вопроса, отметил Путин.

Почему Россия не использует «Орешник» против Украины

Другие заявления Рябкова

Скабеева также спросила замглавы МИД, стоит ли после снятия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ждать появления российских военных баз в Венесуэле, Никарагуа или на Кубе. Рябков ответил, что у Москвы «множество вариантов на столе».

«Называть конкретные точки географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно… У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем», — добавил он.

Рассуждая о снятии Россией моратория на размещения РСМД, Рябков назвал это решение реакцией на соответствующие шаги США и их союзников. Он выразил мнение, что Москва не могла действовать по-другому в нынешней ситуации.

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. <…> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских», — заявил замминистра.

«Появляется объект для перехвата»: эксперты оценили отказ России от моратория по ДРСМД

Примером действий, направленных на эскалацию отношений с Москвой, Рябков назвал появление американских ракетных систем в регионах, где это «имеет непосредственную проекцию» на безопасность России. По его словам, подобное размещение происходит «все чаще».

Российская сторона давно предупреждала, что сохранит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности только при условии «перемен к лучшему» в политике США и их союзников по РСМД, продолжил Рябков.

«А они, эти перемены, как минимум, должны были бы означать некую заморозку планов развертывания этих создаваемых в США систем на ТВД (театре военных действий. — Прим. RTVI) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе», — уточнил он.

«Больше нет ограничений»: на что пойдет Россия после снятия моратория на РСМД

Среди прочего замглавы МИД выразил мнение, что риск ядерного конфликта сохраняется. Рябков отметил, что Россия все отчетливее видит перспективу полного отсутствия каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями.

«Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся, не в пользу этих столиц, обстоятельства. Это тревожный знак», — считает дипломат.