Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произвели в России, он уже поступил на вооружение. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в ходе неформальной встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«У нас произведен первый серийный комплекс “Орешника”, первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал российский лидер.

Глава государства заявил, что в скором времени будет окончательно решен вопрос о передаче Беларуси комплекса «Орешник». В настоящее время, отметил он, идет работа по определению места его размещения, все технические детали планируется согласовать до конца текущего года. При этом Путин подчеркнул, что сроки поставок соблюдаются в полном объеме, а реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

«Вопрос о поставке “Орешника” в Беларусь будет, скорее всего, закрыт в текущем году», — заявил президент России.

Лукашенко, со своей стороны, также заверил, что российский комплекс будет развернут в Беларуси в установленные сроки — не позднее конца 2025 года. Он отметил, что изначальные планы военных предусматривали размещение «Орешника» уже в текущем году, и эти сроки остаются в силе.

Принятие на вооружение первых серийных образцов «Орешника» станет весомым аргументом для охлаждения «горячих голов» оппонентов Москвы, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«„Орешник“ поступил в наши войска, поэтому теперь пусть они ждут, когда произойдет нанесение удара и что после этого будет. Разговоры кончились», — заявил парламентарий.

Вооруженные силы России впервые использовали перспективный гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» для удара по стратегическому объекту Украины 21 ноября 2024 года. Ракета средней дальности поразила производственные мощности предприятия «Южмаш» в Днепропетровске в рамках ответных мер на эскалацию со стороны Запада.

Как подчеркивал Путин, данное решение стало вынужденным ответом на санкционирование Вашингтоном и Лондоном ударов по российской территории, а также регулярные обстрелы приграничных регионов, включая применение ракет Storm Shadow и ATACMS по целям в Курской и Брянской областях.

Вместе с тем президент России отметил уникальные характеристики нового ракетного комплекса, подчеркнув, что современные системы противоракетной обороны не способны противостоять этому оружию.

Глава государства пообещал, что российская сторона при нанесении ударов «Орешником» будет заранее оповещать по гуманитарным каналам мирных жителей Украины и находящихся на ее территории граждан дружественных стран о предстоящих атаках, чтобы они успели эвакуироваться.

Позднее Путин раскрыл технические особенности боевого применения ракеты «Орешник». Как отметил президент, поражающие элементы ракеты нагреваются до 4000 градусов Цельсия — всего на треть меньше, чем температура поверхности Солнца. Такое экстремальное термическое воздействие приводит к мгновенному разрушению любых объектов в зоне поражения.

Глава государства подчеркнул, что массированное применение этих ракет способно создать эффект, аналогичный ядерному удару. При этом он выразил убежденность, что создание подобных систем другими странами в обозримом будущем маловероятно, что обеспечивает России значительное технологическое преимущество.

В декабре в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин бросил технологический вызов Западу, предложив на практике проверить эффективность новейшей российской ракетной системы «Орешник».

Президент высказал готовность продемонстрировать возможности комплекса, предложив западным специалистам выбрать любой объект в Киеве и сосредоточить на его защите все имеющиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны для попытки перехвата.