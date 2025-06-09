Почему Россия не использует «Орешник» для ответных ударов после операции «Паутина», в рамках которой Украина атаковала дронами несколько российских аэродромов стратегической авиации, рассказал в программе «Что это было?!» на RTVI руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт напомнил, что «Орешник» представляет собой баллистический комплекс средней дальности, при использовании которого необходимо уведомлять США, чтобы у американской стороны не сработала система предупреждения о ракетном нападении. По словам Михайлова, это условие позволяет Киеву заранее получать от Вашингтона информацию о готовящемся старте «Орешника».

«После такого же доклада, я думаю, сразу поступает команда туда — ховайтесь, так сказать, хлопцы, “Орешник” летит. Довольно трудно скрыть от военно-политического руководства Запада и Украины применение “Орешника”, то есть они укроются», — пояснил гость программы RTVI.

Во-вторых, применение комплекса в настоящее время просто нецелесообразно, считает Михайлов. Он отметил, что «Орешником» нужно в первую очередь поражать скрытые под землей многоуровневые коммуникации, а применять его на надземных объектах нерационально с учетом высокой стоимости межконтинентальных баллистических ракет.

По мнению Михайлова, военная операция на Украине вполне может перерасти в глобальное противостояние, в котором использование «Орешника» может оказаться необходимым.

«Может, не сегодня завтра придется задействовать более широкий потенциал наших вооружений. Поэтому “Орешник” прибережем для крупных наступательных операций. Мы пока их не проводим, пока не берем Киев, не берем Одессу, тем более не наступаем на европейские страны. Опять же, мы не находимся в той ситуации, когда мы вынуждены отступать. <…>Так зачем нам применять эти изделия? Cейчас оборонпром их создает — необходимое количество. Поверьте мне, когда будет военная целесообразность ударить “Орешниками”, президент отдаст такой приказ. Но такой целесообразности пока просто нет», — заключил Михайлов.

В мае военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявлял, что российская армия потенциально способна использовать новейшую ракету «Орешник» для поражения подземных бункеров в Киеве, где, предположительно, укрываются высокопоставленные лица СБУ и ВСУ.

В декабре 2024 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с применением «Орешника», выбрав в качестве цели объект в Киеве, где будут сосредоточены «все силы ПВО и ПРО». «А мы нанесем туда удар “Орешником” и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?» — сказал российский лидер.