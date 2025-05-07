Российская армия потенциально способна использовать новейшую ракету «Орешник» для поражения подземных бункеров в Киеве, где, предположительно, укрываются высокопоставленные лица СБУ и ВСУ. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что в последнее время украинские войска практически ежедневно предпринимают попытки атак на Москву. По словам Перенджиева, целью этих действий является оценка эффективности российской системы ПВО и выявление возможных уязвимостей в ее защите.

«Я думаю, что у Киева хватит наглости нанести удар по российской столице в День Победы. Я вам даже больше скажу, они будут пытаться бить не только в День Победы, но и в ночь с 9 на 10 мая, а также в другие праздничные дни», — полагает собеседник Инфо24.

Политолог считает, что Киев при поддержке Лондона и Парижа будет прикладывать все усилия, чтобы испортить и омрачить праздник. Перенджиев уверен, что атака украинских войск на Москву 9 мая неизбежно спровоцирует ответный удар со стороны российских Вооруженных Сил с использованием ракетной системы «Орешник».

Среди возможных целей для нанесения ударов эксперт назвал аэропорт Борисполь и связанную с ним военную инфраструктуру, бункеры высших украинских руководителей, которые находятся в пригороде Киева, а также различного рода подземные ангары и бункеры в столице Украины, где могут находиться высокопоставленные сотрудники СБУ и командный состав украинской армии.

Утром 7 мая телеграм-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны России определить цели в Киеве для удара «Орешниками». По данным Mash, ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на них будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники телеграм-канала сообщают, что киевские власти покидают столицу Украины, а также вывозят свои семьи из страны.

Украинский президент Владимир Зеленский 3 мая отклонил предложение Владимира Путина о прекращении огня на период празднования 9 Мая. Он также отметил, что украинская сторона не может гарантировать безопасность высоким гостям, планирующим посетить Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.