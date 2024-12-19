Президент России Владимир Путин выступил с предложением к Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с применением баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Так глава государства ответил на вопрос журналиста телеканала «Звезда» в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Обращаясь к президенту, журналист «Звезды» Константин Коковешников отметил, что на Западе «Орешник» продолжают называть модификацией старого советского оружия, которую может сбить ПВО «даже на стадии пуска».

«Если те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают — пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну скажем, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — сказал Путин.

Он предложил определить объект для поражения в Киеве, куда будут сосредоточены «все силы ПВО и ПРО».

«А мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», — сказал глава государства.

Путин также ответил на вопрос о том, почему баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» получила такое название.

«Честно? Не знаю», — сказал Путин.

Как отметил Путин, «Орешник» представляет собой новое, современное оружие средней и меньшей дальности, при создании которого ученые, конструкторы и инженеры опирались на прежние разработки «российского периода» и согласовывали свои действия с Министерством обороны.

«В конце концов, это до меня дошло тоже, и я тоже принимал участие в окончательном решении по поводу того, производить его, не производить, в каком объеме, когда, как», — добавил он.

Путин также напомнил, что существует несколько видов систем ПВО, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot, который можно соотнести с российским ЗРК С-300, а также более современный противоракетный комплекс THAAD, схожий с ЗРК С-400.

«Не знаю, есть они (THAAD) на Украине или нет. По-моему, нет. Если американцы решат поставить — пусть поставят. <…> Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные, ценные для нас решения», — сказал президент.

Он добавил, что употребляет выражение «наши ребята» без иронии, так как России «есть с кем разговаривать на Украине».

«Но есть и другие средства поражения, это системы ПРО — противоракетной обороны, о которой много-много говорили, много дискутировали. Мы упрашивали когда-то американцев не разворачивать эту систему, чтобы нам не нужно было создавать систем преодоления», — продолжил Путин.

Тем не менее, заявил президент, в Румынии и Польше были созданы два позиционных района, где на боевом дежурстве размещены 24 противоракетных комплекса. В свою очередь Россия создала ракетный комплекс «Авангард» и другие системы преодоления ПРО.

«В целом, с точки зрения американских налогоплательщиков, вся эта история — затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны», — отметил Путин.

По словам главы государства, дальность поражения западных противоракетных комплексов в Румынии составляет 300 км, высота — от 80 до 250 км, а в Польше — 1000 км и 500 км соответственно.

«Но «Орешник»-то у нас — это оружие средней дальности. А оружие средней дальности — это 1000 км, 1500 км, 3000 км и больше — до 5500 км. Дальность вот какая», — сказал Путин.

В случае, если «Орешник» будет размещен на удалении 2000 км от Польши, западные системы ПРО «до него не достанут», пояснил президент.

«Да, на первом участке, на разгонном участке, говорят, уязвимость большая. Но, во-первых, туда ничего не долетит — даже если эти позиционные районы не защищены, а они, конечно, защищаются. Ничего не долетает. Нет таких систем, которые туда долетают. Первое. А второе — чтобы долететь на такое расстояние, нужно время. А у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков — и все, поезд ушел», — заявил российский лидер.

Путин выразил уверенность в том, что у Запада «никаких шансов нет сбить эти ракеты».