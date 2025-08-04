Москва больше не будет соблюдать мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что действия стран Запад, в том числе размещении американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, создают угрозу для России и требуют ответных шагов.

Как говорится в сообщении МИД, после одностороннего выхода США из Договора РСМД в 2019 году Россия добровольно ограничила размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, призвав НАТО и азиатских союзников Вашингтона поступить так же, но это предложение осталось без ответа.

Вместо этого США и их партнеры активно реализуют планы по размещению наземных РСМД в различных регионах, отметили в МИД.

«Значимым дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, либо нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений», — добавили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что такие шаги «коллективного Запада» создают «прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка», а также «пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами».

«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули в ведомстве.

Решения по конкретным мерам, уточнили в МИД, будут приняты на основе анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования и «общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности».

В 1987-м СССР и США заключили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стороны обязались прекратить производство и испытания баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

В 2018 году США заявили, что Россия нарушает условия соглашения, разрабатывая крылатые ракеты 9М729 с дальностью более 500 километров. Через год Вашингтон вышел из договора. Москва, в свою очередь, обвиняла США в размещении пусковых установок Mk-41 в Румынии.

В середине июня 2019 года Госдума приняла законопроект о приостановке договора России с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В следующем месяце документ подписал президент Владимир Путин.