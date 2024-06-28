Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска производства ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Это заявление глава государства сделал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

Глава государства начал совещание со слов о выходе США из моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

«Как известно, несколько лет назад Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого Договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день американская сторона «не только производит эти ракетные системы», но также предоставляет их для проведения учений в странах Европы и Азии. В частности, он обратил внимание на то, что такие системы были доставлены на Филиппины, при этом неизвестно «вывезли они оттуда эти ракеты или нет».

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — сказал он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. В соответствии с его положениями, ликвидации подлежали:

ракеты средней дальности (1000-5500 км)

С советской стороны: РСД-10 “Пионер”, “Р-12”, Р-14”, а также крылатые ракеты наземного базирования РК-55;

С американской стороны: “Першинг-2” и “BGM-109G”.

ракеты малой дальности (500-1000 км)

С советской стороны: “ОТР-22 “Темп-С”” и ОТР-23 “Ока”;

С американской стороны: “Першинг-1А”.

К июню 1991 года руководство СССР ликвидировало 1846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов.

Отказ от договора

В «Обзоре внешней политики России» за 2007 год была высказана озабоченность в связи с тем, что международно-правовому акту не был придан универсальный характер. В обзоре также говорилось о необходимости задуматься об обеспечении безопасности страны в условиях растущего количества государств, берущих такие ракеты на вооружение.

Критику со стороны российской стороны также вызвало размещение на территории Польши и Румынии моделей пусковых установок, которые давали возможность запускать ракеты «Томагавк», способные нести ядерные боеголовки (1000-2200 км).

В 2013 году США провели с земли тестовый запуск крылатой ракеты GM-158B, чья дальность действия составляет более 1000 км. В 2014 году президент США Барак Обама обвинил Россию в испытаниях крылатых ракет средней дальности 9М729.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США была предоставлена информация, которая свидетельствует о том, что ракета 9М279 не испытывалась на дальность свыше оговоренной в договоре.

В 2017 году президент США Дональд Трамп выделил $25 млн на разработку новой крылатой ракеты типа GM158B. В 2019 году Трамп объявил о начале процедуры выхода из договора.

В середине июня 2019 года Госдума приняла законопроект о приостановке договора России с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В следующем месяце документ подписал президент Владимир Путин.