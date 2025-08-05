Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать меры по развертыванию наземных ракет средней и малой дальности (РМСД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отказ Москвы от добровольного одностороннего моратория на развертывание таких оружейных систем из-за действий США и НАТО.

«У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги», — сказал Песков (цитата по аудиозаписи в телеграм-канале радио «Маяк»).

На вопрос о том, принял ли уже глава государства какие-либо решения по развертыванию таких ракет, представитель Кремля ответил, что объявлять об этом публично не будут.

«Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов — все таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область», — пояснил он.

Решение Москвы по РСМД

4 августа российский МИД заявил о том, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базирования. В ведомстве напомнили, что страна добровольно ввела односторонний мораторий, пока в других регионах мира не появятся аналогичные ракетные системы американского производства. При этом Москва в свое время прямо призывала страны НАТО объявить встречный мораторий, а союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — поддержать усилия по недопущению гонки вооружений.

В последние годы ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, в прилегающих к России регионах формируются и наращиваются ракетные потенциалы, которые создают угрозу безопасности для страны и создают опасную напряженность между ядерными державами, отметили в МИД. Таким образом, по оценке Москвы, исчезли условия для сохранения моратория, заключило внешнеполитическое ведомство.

В МИД уточнили, что решения по конкретным мерам будут приниматься на основе анализа масштабов развертывания американских и других наземных РСМД, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал решение о снятии моратория на размещение ракет средней и мало дальности результатом «антироссийской политики стран НАТО». По его словам, «оппонентам» России придется считаться с «новой реальностью».

«Ждите дальнейших шагов», — написал Медведев в соцсети X.

«Сигнал США и странам Запада»

Дальнейшие действия России после снятия моратория на размещение РСМД будут зависеть от стран Запада и США в частности, заявил «Ленте.ру» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Если США и страны Запада продолжат такую же политику и такие же действия по развертыванию [ракет], то, исходя из опасности, наша страна, конечно, предпримет дальнейшие действия в данном направлении <…> На мой взгляд, это сигнал США и странам Запада, что Россия не намерена в одностороннем порядке соблюдать те принципы безопасности, которые могут нанести вред обороноспособности нашей страны», — сказал депутат.

Швыткин напомнил, что США вышли из договора по РСМД в 2019 году. В то же время американские и европейские власти разворачивают ракеты подобного типа в Японии, на Филиппинах и в других странах.

На сегодняшний день предпосылки для возврата к исполнению Москвой моратория на размещение РСМД отсутствуют, добавил Швыткин.

Отсутствие ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности означает, что Россия готова нанести удары «Орешником», считает военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, решение Москвы связано с ударами по российской территории западными ракетами.

«Опасность от ракет средней и меньшей дальности выше, чем даже от ракет стратегического назначения. Вопрос выхода из сделки о РСМД встал во всей красе именно из-за того, что по нашей территории наносятся удары ракетами средней и меньшей дальности», — сказал Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.

Как отметил политолог, снятие моратория на размещение РСМД совпало с моментом, когда в серийное производство вышел «Орешник». Россия может применить его в «более массовом порядке» уже в августе, «в основном по Украине», предположил Перенджиев.

«Мы теперь заявляем, что будем наносить удары «Орешниками». Здесь не то чтобы намек делается, а явно ставится момент: сняв ограничения, Россия готова применять «Орешник» как символ окончания этих самоограничений», — заявил собеседник NEWS.ru.

По словам Перенджиева, вероятность удара «Орешником» увеличится, если Украине будут переданы немецкие авиационные крылатые ракеты Taurus.