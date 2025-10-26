Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, о завершении решающих испытаний которой 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин, способна зависать в воздухе на несколько дней. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американскую некоммерческую организация по безопасности «Инициатива по ядерной угрозе» (Nuclear Threat Initiative).

Информагентство напоминает, что 9М730 (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) — низколетящая крылатая ракета наземного базирования, оснащенная ядерной энергетической установкой и способная нести ядерную боеголовку.

Эксперты Nuclear Threat Initiative отмечают, что ядерная силовая установка позволяет «Буревестнику» лететь гораздо дальше и дольше, чем «традиционные двигатели», параметры которых ограничены запасом топлива. По их оценке, ракета «потенциально может оставаться в воздухе несколько дней».

«В ходе эксплуатации “Буревестник” будет нести ядерную боеголовку (или боеголовки), облетать земной шар на малой высоте, избегать противоракетной обороны и уклоняться от рельефа местности; и сбрасывать боеголовку (боеголовки) в труднопредсказуемом месте (или местах)», — говорится в отчёте Nuclear Threat Initiative от 2019 года.

Некоторые западные эксперты считают, что дозвуковая скорость сделает «Буревестник» заметным, и по мере продолжительности полета он будет становиться все более уязвимым. Комментируя это мнение, российский военэксперт Алексей Леонков пояснял, что ракета предназначена для уничтожения «остатков» командных пунктов противника, военных баз, заводов и электростанций. По его словам, запускать «Буревестник» будут после межконтинентальных баллистических ракет, когда ПВО противника будет уже неспособнаего остановить.

«Государства, вынашивающие агрессивные планы против России и ее союзников, должны знать — прилет “Буревестников” не только означает конец всем их надеждам на победу, но и конец их государственности. Именно “Буревестники”, а не “Томагавки” втопчут страны-агрессоры в каменный век, и никак иначе», — предупреждал Леонков в колонке для «Российской газеты».

В 2020 году Национальный центр воздушной и космической разведки ВВС США в очередном докладе сделал вывод о том, что если Россия примет «Буревестник» на вооружение, то получит «уникальное оружие с межконтинентальной дальностью полета».

В 2021 году Международный институт стратегических исследований написал со ссылкой на специализированный российский военный журнал «Арсенал Отечества», что номинальная дальность полета «Буревестника» составит до 20 тысяч километров, благодаря чему эти ракеты смогут базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

В том же источнике была указана предполагаемая высота полета «Буревестника» — всего 50—100 метров — то есть намного ниже, чем у крылатых ракет с обычным двигателем. Предполагается, что это усложнит радарам ПВО его обнаружение.

Сегодня, 26 октября, на совещании в пункте управления объединенной группировкой войск Путин назвал новую ракету «уникальным изделием», аналогов которого нет ни у одной другой армии мира. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что в ходе последнего испытания «Буревестник» находился в полете 15 часов, преодолел 14 тысяч километров, «и это не предел». По словам генерал-майора, ракета способна преодолеть любые системы ПВО и ПРО, а дальность ее полета не ограничена.

«Буревестник» получил название по итогам открытого голосования на сайте Министерства обороны. Путин впервые рассказал об этой ракете 1 марта 2018 года в послании парламенту, заявив, что «малогабаритная сверхмощная» ядерная энергетическая установка позволяет ей «как угодно долго маневрировать», огибать горы и зоны ПРО и ПВО. Президент особо подчеркивал, что такого оружия нет больше ни у кого в мире. В 2023 году на сессии дискуссионного клуба «Валдай» он сообщил об успешно проведенном испытании «Буревестника».