Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой напоминанием об американских ядерных вооружениях и фразой, что ни Москва, ни Вашингтон «не играют в игры». Он заявил об этом журналистам в самолете во время азиатского турне, передает CNN.

«Они [российские власти] знают, что у нас есть атомная подводная лодка — самая лучшая в мире — прямо у их берегов. То есть ей не надо преодолевать 8 тысяч миль, и как они не играют в игры с нами, так и мы не играем в игры с ними. Мы испытываем ракеты постоянно», — сказал Трамп.

При этом американский лидер счел неуместным то, что российский коллега Владимир Путин в принципе делает заявления о таких испытаниях.

«Ему следовало бы закончить войну, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Вот что ему следовало бы сделать, вместо того чтобы испытывать ракеты», — приводит телеканал слова Трампа.

Об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» Путин заявил в воскресенье, 26 октября, во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

На совещании с командующими группировками, задействованными в военной операции на Украине, президент подчеркнул, что подобной ракеты нет ни у одной армии в мире.

«Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” с ядерной энергетической установкой. <…> Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — сказал он.

Путин обратился к начальнику Генштаба российской армии Валерию Герасимову со словами о том, что нужно теперь определить, к какому классу вооружений относится новейшая система, как она может применяться, и начать готовить инфраструктуру под ее размещение в войсках.

В свою очередь Герасимов отчитался, что завершающее испытание длилось 15 часов, при этом ракета все время оставалась в воздухе и преодолела 14 тыс. км (8700 миль).

Как отмечает CNN, заявления российского руководства о завершении ключевых испытаний «Буревестника» последовали за тем, как Трамп объявил о срыве планов саммита с Путиным в Будапеште и его администрация впервые ввела санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла», а также дочерних и аффилированных компаний.

На вопрос журналистов, есть ли на подходе какие-либо дополнительные санкции в отношении российской экономики, Трам ответил: «Вы узнаете».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» пояснил, что инициатива саммита исходила от самого Трампа, а российская сторона согласилась, потому что «мы люди вежливые». Он отметил, что Трамп, говоря об отмене встречи, подразумевал ее перенос на более долгий срок.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее также обратил внимание, что Трамп не исключает проведения саммита в будущем, и что российский лидер разделяет эту точку зрения.