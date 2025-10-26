Политолог Антон Громов заявил в эфире RTVI US, что визит президента США Дональда Трампа в Азиатско-Тихоокеанский регион нацелен на формирование коалиции для давления на Китай и привлечение инвестиций.

Маршрут начался с Малайзии, где глава Белого дома встретился с премьер-министром Ануаром Ибрагимом и принял участие в рабочем ужине лидеров саммита АСЕАН. На его полях в присутствии Трампа состоялось подписание «великого мирного соглашения» между Таиландом и Камбоджей.

Следующей остановкой стал Токио, где Трамп провел переговоры с первой женщиной-премьером Японии Санаэ Такаити. Ранее стороны подписали торговые соглашения, в рамках которых Япония пообещала инвестировать в американские проекты 550 миллиардов долларов. Кроме того, Токио намерен заявить о решительном усилении оборонительных способностей и пересмотре стратегии безопасности на фоне растущей напряженности. Страна уже реализует программу наращивания военного потенциала до 2027 года, стремясь довести расходы на оборону до 2% ВВП.

В Пусане запланирована встреча Трампа с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, выступление на обеде для руководителей компаний ОПЕК и участие в рабочем ужине лидеров форума. Завершится тур визитом в Китай, где состоится встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил Громов, США заинтересованы в создании совместного инвестфонда с Японией, вложениях со стороны Южной Кореи и поставках чипов из Малайзии. Американский бизнес стремится снизить геополитические риски, поэтому ищет поставщиков за пределами Китая — лидера в этой сфере. При этом эксперт не ожидает значительных изменений по итогам диалога Трампа с Си Цзиньпином.

По оценке политолога, Китай стал применять против США зеркальную тактику, аналогичную подходу самого Вашингтона. Он считает, что Пекин может идти на уступки по отдельным вопросам, как в случае с продажей американского отделения TikTok ниже рыночной стоимости, или по поставкам сои.

Однако в ключевых для администрации Трампа моментах, таких как поставки нефти из России, Китай не проявляет готовности к компромиссам: Громов подчеркнул, что Вашингтон осознает заинтересованность Пекина в сотрудничестве с Москвой, которая получает сверхприбыли от поставок углеводородов в КНР. Эксперт прогнозирует, что в лучшем случае американской стороне можно ожидать «размена» по малым и средним кейсам, но не принципиальных изменений позиций.

Громов отметил, что США и Китай сейчас настроены «диаметрально противоположно», что и побуждает Вашингтон создавать региональные альянсы с Южной Кореей и Японией. Для Трампа важно, чтобы Токио повысил оборонные расходы до 5%, как того США требуют и от стран НАТО, добавил политолог.

Еще одним интересом американского лидера в регионе он назвал Северную Корею. На борту Air Force One по пути в Малайзию Трамп заявил журналистам о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном и попросил СМИ «распространить информацию об этом».

Как пояснил Громов, у Трампа присутствует определенный интерес к урегулированию ситуации с северокорейской ядерной программой. Эксперт отметил, что американскому президенту важно добиться политической и экономической победы над Китаем, а также сплочения союзников.

Профессор Университета Ратгерт Войток Вольф добавил, что азиатские страны, в свою очередь, заинтересованы в снижении американских тарифов на поставки автомобилей и электроники. По его мнению, этот визит Трампа должен заложить основу для улучшения торговых отношений между США и регионом.