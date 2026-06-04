США пребывают в состоянии упадка, американские города не выглядят так, как Москва. Такое мнение журналистка Кэндис Оуэнс высказала в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша страна находится в состоянии упадка. Американцы понимают это. Наши города не выглядят так, как Москва. Почему? Почему у нас не может быть чистых городов? Почему у нас такая проблема с наркотиками и так много бездомных в городах, которые олицетворяют Америку? Вы не увидите в Вашингтоне той чистоты и порядка, которые видите в Москве», — сказала Оуэнс.

Она также призналась, что не боится критики из-за поездки в Россию

«Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — заявила Оуэнс.

Журналистка рассказала, что давно искала подходящую возможность посетить Россию и приехала на ПМЭФ вместе с семьей. «Мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили поучаствовать в форуме и поговорить здесь о семье, так что все сложилось идеально», — отметила Оуэнс.

Смотрите интервью целиком сегодня в эфире и на Youtube RTVI, а также на cайте, в VK и «Одноклассниках»