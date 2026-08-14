Президент США Дональд Трамп в последнее время недоволен политикой премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также его слабостью в преддверии октябрьских выборов в Кнессет (парламент). Из-за этого он уклоняется от его публичной поддержки, рассказали осведомленные источники Axios.

Два высокопоставленных чиновника сообщили порталу, что хотя Трамп испытывает к Нетаньяху личную симпатию, его разочаровывают политика и решения израильского премьера.

Глава Белого дома считает, что «Биби [официальное упрощенное прозвище Нетаньяху] сам себе злейший враг», процитировали они.

По словам одного из бывших чиновников, Трампа отпугнули слабые показатели Нетаньяху в опросах общественного мнения в Израиле. При такой предвыборной картине он не спешит выказывать ему поддержку, пояснил он.

За последние несколько недель журналисты не менее четырех раз интересовались у американского лидера, поддерживает ли он израильского премьера, но тот всякий раз отвечал уклончиво.

Например, во время радиоинтервью в июле на вопрос ведущего, может ли кто-то справиться лучше, чем Нетаньяху, Трамп ответил, что не знает большинство его оппонентов.

Еще в нескольких интервью президент США отозвался об израильском премьере с похвалой, но в прошедшем времени. Он буквально сказал, что тот «был великим премьер-министром военного времени», отмечает Axios.

Также Трамп уже несколько месяцев не выступал с призывами прекратить уголовные расследования против Нетаньяху, которые ведутся в Израиле с 2019 года. Этот вопрос он поднимал только в частном порядке во время последней встречи с премьером в Белом доме в конце июля, рассказали израильские чиновники.

Как поясняет портал, исход выборов в Израиле имеет решающее значение для Трампа, который сосредоточен на реализации своей амбициозной ближневосточной повестки. Он хочет, в частности, продвинуть мирный план по Газе, добиться урегулирования между Израилем и Ливаном, Израилем и Сирией, а также обеспечить историческое соглашение между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США.

Как сказано в публикации, Трамп и его команда «травмированы» политическим кризисом в Израиле 2019 года, когда из-за неспособности создать коалицию страна провела трое досрочных выборов в Кнессет меньше чем за полтора года. Это стало причиной провала ближневосточной дипломатии Трампа в его первый президентский срок.

На этот раз, по словам высокопоставленного чиновника, Белый дом не повторит прошлых ошибок и не позволит внутренней политике Израиля тормозить американскую ближневосточную повестку.