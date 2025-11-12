Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой прекратить уголовное преследование премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на официальное письмо американского лидера.

«Я призываю вас полностью простить Биньямина Нетаньяху, который был грозным и решительным премьер-министром военного времени, а теперь ведет Израиль к мирному времени», — говорится в тексте документа.

Трамп также отметил, что в настоящий момент деятельность израильского премьер-министра направлена на содействие «непрерывной работе с ключевыми лидерами Ближнего Востока», целью которой является присоединение к «Авраамским соглашениям» новых государств.

«Премьер-министр Нетаньяху с достоинством отстаивал интересы Израиля перед лицом сильных противников и неравных шансов, и его нельзя отвлекать без необходимости», — добавил президент США.

Он также заверил Герцога, что в полной мере уважает независимость израильской системы правосудия и ее законы. В то же время американский лидер выразил уверенность в том, что дело в отношении Нетаньяху представляет собой политическое и необоснованное преследование в свете продолжительной борьбы премьер-министра против Ирана.

Трамп также поблагодарил Герцога за «прекрасные отношения», которые сложились между ними, и напомнил, что после инаугурации в Вашингтоне они договорились сконцентрировать свое внимание на возвращении домой пленных, взятых в заложники боевиками ХАМАС, и заключении мирного соглашения.

«Теперь, когда мы достигли этих беспрецедентных успехов и держим ХАМАС под контролем, настало время позволить Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим. RTVI) объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой правовой распре раз и навсегда», — заключил он.

Как отмечает издание, несмотря на прямое обращение со стороны президента США, в настоящий момент президент Израиля не может отдать соответствующего распоряжения, так как в соответствии с законодательством страны подобное помилование возможно либо до начала разбирательств, либо после вынесения судебного вердикта.

Представители офиса президента Израиля, в свою очередь, выразили глубокое уважение к своему американскому коллеге за поддержку Израиля и вклад в освобождение заложников, а также обеспечение безопасности страны.

«В то же время, как неоднократно разъяснял президент, любой ходатайствующий о помиловании должен подать официальный запрос в соответствии с действующими процедурами», — говорится в тексте официального ответа.

В отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведется несколько уголовных расследований с 2019 года. Среди обвинений, выдвинутых в его адрес — мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество. Сам Нетаньяху отказывается признавать вину по заведенным против него уголовным делам.