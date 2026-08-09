Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не будет выполнять предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает The Times of Israel. По его словам, вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока ХАМАС не будет «по-настоящему» разоружен.

«Хочу внести ясность. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. <…> Я слышал, как люди говорили, что я не делал таких заявлений. Так что заявляю снова: Израиль отвергает этот документ из 15 пунктов», — сказал Нетаньяху во время заседания правительства 9 августа.

Он подчеркнул, что израильская армия не покинет своих позиций до тех пор, пока ХАМАС «не будет по-настоящему разоружен».

«Когда я говорю, что ХАМАС следует сложить оружие, то я говорю о тяжелом вооружении, менее тяжелом вооружении, о любом вооружении. Нам требуется реальное, а не фиктивное разоружение ХАМАС», — сказал глава израильского правительства.

Как считает Нетаньяху, ХАМАС сохранил достаточно сил для новых атак против Израиля.

«Они могли бы напасть, но почему они уже много недель не делают этого? Потому что знают, что столкнутся с мощным ответом», — указал он.

Нетаньяху добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с представителями США о дальнейших шагах. «У них есть идеи; некоторые из них для нас приемлемы, а некоторые — нет, и мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам», — отметил премьер.

По словам Нетаньяху, Трамп — друг Израиля, но сам он готов противостоять американскому лидеру ради отстаивания израильских интересов.

«Я очень ценю президента Трампа. Он — большой наш друг в Белом доме, и я ценю наше историческое партнерство против попыток Ирана получить ядерное оружие», — заявил глава правительства.

Член политбюро ХАМАС Бассем Наим заявил, что группировка по-прежнему привержена дорожной карте, разработанной «Советом мира» Трампа, передает CNN. Он призвал США и посредников оказать давление на Израиль. По словам Наима, страна должна «придерживаться плана и не препятствовать процессу из-за внутриполитических причин и задач избирательной кампании». В ХАМАС также указывают, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем «всех форм агрессии» и вывода его войск из Газы.

План США по Газе предусматривал создание «Совета мира» для контроля за выполнением мирного соглашения и поэтапное разоружение ХАМАС и других военизированных палестинских группировок. Кроме того, предполагалось, что на территорию анклава будут введены международные силы, а Израиль приступит к выводу своих сил.

В июле Трамп объявил, что созданный им «Совет мира» достиг «исторического соглашения» после того, как ХАМАС заявил, что принял план разоружения для сектора Газа. По словам главы Белого дома, речь идет о «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» и тому, чтобы «Газой наконец-то управляло новое палестинское правительство». В свою очередь, Израиль получил «безопасность, которую он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», заявил Трамп.

Между тем Нетаньяху стал занимать более жесткую позицию по Газе на фоне постепенного начала в Израиле предвыборной кампании. Выборы в парламент запланированы на октябрь 2026 года.