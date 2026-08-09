Финляндия сделала для Украины все возможное в области ПВО и не может ставить под угрозу собственную боеспособность. Об этом заявил в интервью газете Ilta-Sanomat финский министр обороны Антти Хяккянен.

«Мы сделали больше, чем можно было бы ожидать от страны наших размеров, но, как прифронтовая страна, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в сфере противовоздушной обороны», — сказал он.

Хяккянен отметил, что у Финляндии «есть определенные возможности» в области некоторых типов ракет ПВО. Однако он отказался раскрывать детали механизмов помощи Украине.

В публикации отмечается, что Киев остро нуждается в ракетах для американских зенитных комплексов Patriot, но у Финляндии их нет.

«Американская промышленность играет ключевую роль. А политика определенных европейских стран, обладающих ракетами Patriot, в отношении запасов является ключевым вопросом», — заявил глава финского Минобороны.

По его словам, удовлетворить острую потребность в ракетах способна промышленность США, но «там много бюрократии и медлительности». В то же время, отметил министр, Пентагон принимает «действительно радикальные меры», чтобы нарастить производственные мощности.

Хяккянен выразил мнение, что Украине больше всего помогло бы завершение конфликта в Иране, поскольку необходимый Киеву ракетный запас сейчас направляется на Ближний Восток.

Министр предположил, что предстоящая осень будет сложной для всех западных союзников Украины в связи с необходимостью обеспечить ее энергетической инфраструктурой к зиме и продолжать военную поддержку. Украине предстоит пережить самую сложную зиму с начала конфликта, прогнозирует Хяккянен.

В начале июля президент Финляндии Александр Стубб призвал партнеров по НАТО объединить усилия для обеспечения Украины средствами ПВО, включая ракеты Patriot. Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предупредил, что у союзников нет бесконечного запаса противоракетных комплексов.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июля заявил, что стране нужны ракеты для комплексов Patriot «буквально каждый день».

The Atlantic писал, что Зеленский просил президента США Дональда Трампа направить Украине 300 ракет Patriot для использования зимой, но получил отказ.

На июльском саммите НАТО в Анкаре Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство Patriot. Однако позже глава Белого дома заявил, что договоренностей с Киевом по этому вопросу нет. Трамп назвал ракеты Patriot «невероятным оружием» и отметил, что США должны проявлять осторожность, позволяя другим странам производить его.