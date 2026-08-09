Финляндия в марте 2027 года вводит экзамен на получение гражданства, сообщает Yle со ссылкой на миграционную службу.

«Со 2 марта 2027 года все, кто подает заявление на гражданство, должны будут сдать экзамен, оценивающий знание финского общества», — говорится в статье.

Экзамен предназначен для людей трудоспособного возраста — от 18 до 65 лет. Он будет проходить в электронном виде на финском или шведском языке.

На экзамене будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах, законодательстве, правах человека, равенстве, а также истории и культуре Финляндии.

Тем, кто подал заявление до 2 марта 2027 года, проходить экзамен не потребуется. От его сдачи также освобождаются те, кто окончил лицей или вуз на финском или шведском языках.

Экзамен разрабатывает Хельсинкский университет, который выиграл конкурс, организованный миграционной службой. На подготовку выделено около €800 тыс. Университет должен подготовить учебные материалы, разработать сам экзамен и заниматься его развитием в течение четырех лет.

Как отмечает Yle, Финляндия ужесточает миграционную политику вслед за другими европейскими государствами. Аналогичные экзамены уже нужно сдавать в Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В августе такой экзамен вводит Швеция.

Ранее в финском МВД заявили о намерении продлить до конца 2028 года действие так называемого «закона о возврате» беженцев, который позволяет предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу страны начнут массово прибывать мигранты.