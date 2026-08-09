Объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достиг антирекорда, заявили в «Газпроме». В то же время страны Евросоюза в июне нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется: объем газа — на антирекордном уровне», — сообщили в «Газпроме».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 6 августа 2026 года запасы в европейских ПХГ достигли уровня ниже предыдущих знаковых минимумов. Речь идет о сезонах закачки 2018 и 2021 годов, когда Европа остро нуждалась в заполнении опустошенных сильными морозами ПХГ, уточнили в холдинге.

«Отметим, что нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС, по состоянию на 8 августа ПХГ Европы были заполнены на 58,32% против 70,7% годом ранее. Это наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. Сейчас в хранилищах ЕС находится около 63,7 млрд куб. м газа, уточняет агентство.

В «Газпроме» прогнозировали, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%, что станет абсолютным минимумом для старта отопительного сезона в истории.

Между тем, по данным CREA, в июне 2026 года страны ЕС импортировали из России на 14% больше СПГ, чем за тот же месяц годом ранее, а доходы Москвы от его продажи выросли до 60 млн евро в день. По оценкам аналитического центра Bruegel, во втором квартале доля российского природного газа в общем объеме газового импорта ЕС достигла 13,4%, а большую часть объемов закупила Франция.

Рост импорта российского СПГ в страны ЕС произошел на фоне продолжающейся нестабильности на мировом газовом рынке из-за войны Ирана с США, вследствие чего поставки СПГ через Ормузский пролив резко сократились. В частности, практически прекратился экспорт из Катара, одного из крупнейших поставщиков СПГ в мире.

Страны Евросоюза получают российский СПГ преимущественно с морского терминала «Ямал СПГ» в Арктике. В первом полугодии оттуда импортированы рекордные 136 партий (9,97 млн тонн).

Тем временем Politico пишет, что зима в Европе может оказаться под угрозой из-за медленных темпов пополнения Германией — крупнейшим потребителем газа в ЕС — своих запасов, которые на начало августа составляли лишь 47% от общенациональной емкости ПХГ. Это самый низкий уровень заполнения хранилищ за все время ведения статистики. Дефицит газа в Германии, на которую приходится более 20% от общего объема ПХГ, может сказаться на соседних странах и привести к росту цен во всем блоке.

По прогнозам аналитической компании Rapidan, к ноябрю 2026 года запасы газа в ЕС составят лишь 65% от общей емкости хранилищ. Аналитики считают, что ситуация усугубилась из-за того, что в последние годы страны Евросоюза перешли с долгосрочных контрактов на поставку российского газа к краткосрочным закупкам СПГ на мировом рынке. На фоне нестабильности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, покупатели СПГ становятся более уязвимыми к колебаниям цен на рынках.