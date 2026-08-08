Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали россиянку Алевтину Соболеву, подавшую прошение о политическом убежище в стране. 59-летнюю женщину с неврологическим заболеванием держат в неотапливаемом помещении, она потеряла голос и начала плеваться кровью. Об этом рассказала ее дочь Дарья в программе RTVI «Дежурный по Америке».

«Она мне говорит, что в месте, где ее содержат, — в районе 15 °C, у нее очень болит горло. Она потеряла голос. Чтобы не трястись ночью, она греет лед в бутылках в микроволновке и кладет рядом с собой, чтобы хоть как-то согреться», — сообщила девушка.

Она добавила, что мать страдает от заболевания десен, но у нее нет специальных приспособлений для ухода за полостью рта. Из-за этого у нее недавно появилась кровь в слюне.

Соболеву задержали в аэропорту города Буффало (штат Нью-Йорк), когда она вместе с дочерью возвращалась из короткой поездки на Ниагарский водопад. По словам Дарьи, уже возле гейта к ее матери подошли два человека в штатском, которые представились сотрудниками IСЕ, однако удостоверения не показали. Позже к ним присоединился еще один мужчина якобы из полиции, тоже одетый в гражданское.

«Они сказали, что это проверка документов. Они мне сказали, что маму отпустят, но им надо проверить документы. Никакие документы они не просили», ― рассказала собеседница RTVI.

Сотрудники сообщили адвокатам Алевтины, что ее «пару дней» продержат в центре временного содержания, а затем переведут в Калифорнию, где живет семья женщины. Однако вместо этого ее отправили сначала в тюрьму в Огайо, а затем в центр ICE в Луизиане.

После задержания родственники и адвокаты Соболевой в течение четырех дней не знали о ее местонахождении. Позже они получили информацию о том, что россиянка якобы депортирована. Найти ее помог конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Кханна.

Алевтина рассказала по телефону, что после задержания и во время транспортировки ее часами держали в автомобилях и самолетах без доступа к туалету и воде, а затем поместили в узкую камеру без окон. При этом на нее надели наручники и цепи на ноги.

«Она никогда не была в такой ситуации, у нее нет никаких криминальных историй. Человек с высшим образованием. Для нее все это был шок», — поделилась Дарья Соболева.

Заседание по делу россиянки назначено на 12 августа. На нем должны огласить обвинение и рассмотреть ходатайство об освобождении под залог.

Дарья Соболева создала сайт Bringmymomhome («Верните мою маму домой»), чтобы привлечь внимание к делу. Согласно представленной там информации, Алевтина легально въехала в США в октябре 2021 года. В апреле 2022-го она подала прошение о политическом убежище.

По словам дочери, у Соболевой есть удостоверение личности, действующее разрешение на работу и медстраховка. Сама Дарья работает главным научным сотрудником в калифорнийской IT-компании и имеет статус постоянного резидента США.

На сайте указано, что у Алевтины диагностирована мозжечковая атаксия ― прогрессирующее неврологическое расстройство, влияющее на равновесие и координацию. Кроме того, она не слышит левым ухом и пользуется очками. Однако в изоляторе у нее нет ни слухового аппарата, ни очков.