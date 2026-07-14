Финляндия намерена продлить действие так называемого «закона о возврате» (Border Security Act) беженцев до конца 2028 года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Закон о безопасности границ позволяет властям предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу Финляндии начнут массово прибывать мигранты.

«Службы безопасности оценивают, что угроза миграции на восточной границе Финляндии останется высокой в течение довольно длительного времени», — заявила Рантанен в пресс-релизе.

Финское МВД уже направило проект закона в профильные ведомства и правительство для консультаций.

Пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с декабря 2023 года после серии правительственных решений, и текущая инициатива предполагает сохранение этого режима еще на два года.

Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в конце 2023 года после того, как через ее восточную границу начали прибывать сотни мигрантов без документов, в том числе пешком и на велосипедах. Хельсинки обвинил Москву в стимулировании этого потока с целью политического давления.

Летом 2024 года парламент Финляндии принял упомянутый Border Security Act, который дал пограничникам право отказывать в приеме заявлений о предоставлении убежища на определенных участках границы. Европейская комиссия выражала обеспокоенность тем, что этот закон может противоречить международным обязательствам Финляндии по защите беженцев.

В марте 2026 года группа финских правозащитных организаций обратилась в суд ЕС с жалобой на действие закона, но власти страны настаивают на его необходимости для обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, министерство внутренних дел Финляндии также рассматривает возможность строительства заграждений на отдельных участках границы для более эффективного контроля, однако этот проект пока не утвержден.