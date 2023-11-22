На Смоленской площади опровергли обвинения властей Финляндии в том, что Россия устроила кризис с нелегальными мигрантами на границе, где с финской стороны были закрыты четыре КПП. «Ещё раз ответственно заявляем: никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, финскому послу «был заявлен протест в связи с таким решением финского правительства и категорически отведены утверждения о якобы осознанных действиях России по организации миграционных потоков в сторону Финляндии». Кого конкретно обвиняет Хельсинки, будут ли закрыты остальные КПП — в пограничной службе Финляндии ответили на вопросы RTVI.

— Что сейчас происходит на границе?

— Число просителей убежища, прибывающих из России в Финляндию без надлежащих проездных документов, значительно возросло, особенно за последние несколько недель. Под самым большим напором оказались КПП на юго-востоке Финляндии. В связи с феноменом нелегального проникновения и потенциальной серьезной угрозой национальной безопасности и общественному порядку, вызванной этим явлением, правительство решило ограничить въезд из России в Финляндию, закрыв четыре пункта пересечения границы («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») до 18 февраля 2024 года.

— Сколько сейчас мигрантов наблюдается на границе? Когда вообще все началось?

— Финские власти наблюдали признаки этого явления с лета, но за последние несколько недель число просителей убежища без надлежащих проездных документов значительно возросло. К 22 ноября общее число въехавших в страну просителей убежища без надлежащих проездных документов превысило 700 человек.

— Из каких стран эти люди? Как вы можете объяснить этот наплыв?

— Большинство просителей убежища являются гражданами третьих стран Ближнего Востока и Африки. У финских властей есть четкие указания на то, что в это явление также вовлечены организованные преступные сети.

— Вы можете подтвердить утечки в СМИ о том, что Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией? Если оставшиеся КПП закроются, как будет вестись торговля, как родственники по обе стороны границы смогут посещать друг друга?

— Правительство и официальные органы внимательно следят за ситуацией на восточной границе Финляндии. В настоящее время между Финляндией и Россией открыты четыре пункта пропуска, и правительство регулярно оценивает возможность дальнейших мер, если это явление не прекратится.

— Когда Финляндия планирует построить забор на границе с Россией?

— Финляндия приступила к строительству забора еще до того, как все это началось. Строительство будет завершено в соответствии с планами в ближайшие годы.

Пограничная охрана Финляндии объявила, что возводит укрепление на 1300-километровой восточной границе. В рамках пилотного этапа было построено примерно три километра забора в районе Пелкола. «Исследуется, в частности, поведение животных в районе заграждений. Компенсации землевладельцам были выплачены», — говорят в ведомстве. Сейчас начался этап PRIO 1. В 2024-м и 2025 году будет построено около 70 километров заграждений в пунктах пересечения границы и на территориях вокруг. До конца 2023 года планируется завершить работы в районе КПП «Салла» (именно там сейчас наблюдается основное скопление мигрантов). Общая длина забора составит около 200 километров. «Строить заграждения по всей протяженности границы не имеет смысла», — поясняют в погранслужбе Финляндии. Если все пойдет по плану, забор будет готов 2026 году. Комплекс будет состоять из самого забора, прилегающей к нему дороги и расчищенного от деревьев пространства, а также технической системы контроля. Финны ожидают, что забор прослужит около 50 лет, «однако техническую систему контроля придется обновлять примерно через каждые десять лет».