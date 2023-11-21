Мигранты с велосипедами на границе России и Финляндии. Фото дня

21 ноября 2023 года, КПП «Салла» на севере Финляндии. Мигранты с велосипедами на КПП «Салла» на российско-финской границе.

18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией, объяснив свое решение наплывом мигрантов из третьих стран со стороны России. По данным финской пограничной службы, с середины ноября в страну прибыли около 300 просителей убежища из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии. В то же время местные СМИ сообщили, что власти Финляндии планируют в ночь на 22 ноября полностью закрыть КПП на границе с Россией, которые продолжают работать. Москва выразила Хельсинки протест в связи с закрытием погранпунктов.