Визуал
21.11.2023 / 19:19

Мигранты с велосипедами на границе России и Финляндии. Фото дня

Мигранты с велосипедами на границе России и Финляндии. Фото дня
Jussi Nukari / Imago / Lehtikuva / TASS

21 ноября 2023 года, КПП «Салла» на севере Финляндии. Мигранты с велосипедами на КПП «Салла» на российско-финской границе.

Финские пограничники возле палатки для мигрантов
Jussi Nukari / Imago / Lehtikuva / TASS

Мигранты возле палатки на КПП «Салла»
Jussi Nukari / Imago / Lehtikuva / TASS

Брошенные велосипеды на КПП «Салла»
Jussi Nukari / Imago / Lehtikuva / TASS

18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией, объяснив свое решение наплывом мигрантов из третьих стран со стороны России. По данным финской пограничной службы, с середины ноября в страну прибыли около 300 просителей убежища из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии. В то же время местные СМИ сообщили, что власти Финляндии планируют в ночь на 22 ноября полностью закрыть КПП на границе с Россией, которые продолжают работать. Москва выразила Хельсинки протест в связи с закрытием погранпунктов.

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