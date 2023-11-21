«Фонтанка» узнала схему, по которой контрабандисты доставляют мигрантов к российско-финской границе. Журналисты обнаружили специализированные чаты, в которых беженцы обсуждают пути и стоимость способов добраться до КПП. По данным издания, так называемые «мухарибы» довозят их на автомобилях, а затем снабжают велосипедами.

«Фонтанка» указывает, что в чатах состоят сотни арабоговорящих людей, которые обсуждают миграцию в Финляндию через Россию. Все они — люди «с какими-никакими финансовыми подушками», отмечает издание: без денег добраться к КПП невозможно. В список обязательных трат входят получение российской визы, билет до Москвы или Минска, а также трансфер до Петербурга.

Из обсуждений участников чата известно, что услуги посредника, который помогает беженцам попасть в Европу, стоят порядка €2-3 тысяч. Речь идет о «пакетной» услуге, она включает приглашение из России и бронь гостиницы, которую делают турфирмы, билет на самолет до Минска или Москвы, дорогу до Санкт-Петербурга, а также доставку поближе к границе в сопровождении «мухарибов». Эта цифра, как отмечает издание, не включает велосипед, который беженцам приходится оплачивать отдельно.

После того как Финляндия 18 ноября закрыла ближайшие к Петербургу пункты пропуска, стоимость услуг возросла и теперь контрабандисты стали останавливать машины за 30 км до границы, пишет «Фонтанка». Издание пыталось договориться с одним из таких перевозчиков доехать непосредственно до КПП за дополнительную плату, однако он на такую сделку не согласился.

«Фонтанка» отмечает, что въехать по просроченной визе у мигрантов вряд ли получится. Машины на подъездах останавливают и проверяют. По словам египтянина, одного из участников чата, у сирийцев, с которыми он ехал, были просрочены визы, поэтому пересечь погранпереход у них не получилось. «[ФСБ] нам сказали буквально: не портите отношения между двумя странами», — рассказал он.

Вопрос того, что с просроченными документами могут возникнуть проблемы, поднимали и другие участники чата. «Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал 15-го числа. С нами ехало пять машин за один день, но две машины остановила полиция, и те, кто был в них, сейчас находятся под стражей в России», — отметил один из них.

Арабский юрист, который консультирует своих земляков в одном из чатов, подтвердил, что «российские власти задержали многих людей и вернули их с окраин Санкт-Петербурга, а также арестовали тех, у кого нет действующей визы для пребывания в Российской Федерации, включая женщин и детей». На фоне подобных заявлений «Фонтанка» подчеркивает, что прямых доказательств того, что российские власти намеренно свозят к границе беженцев, чтобы «дестабилизировать» Финляндию, нет. Подобный сценарий возможен только в том случае, если представить, что «все чаты с тысячами подписчиками и десятками тысяч сообщений подделаны какой-то хитроумной и очень работящей российской спецслужбой», указывает издание.

«Фонтанке» также не удалось найти следов координируемой из одного центра системы гарантированной доставки беженцев до финской границы. Издание отмечает, что никаких гарантий у беженцев, которые пользуются предоставленными в чатах способами, нет.

Кроме того, издание со ссылкой на источник в Сирии указывает, что выходцы из стран Магриба оккупируют не только финские границы, связано это с маленькими зарплатами на родине. «Молодежь сбегает в Европу, чтобы там работать и заработать денег», — рассказал источник.

В то, что российские власти «намерено» гонят беженцев в Финляндию, собеседник издания не верит. Он подчеркнул, что «друга шесть часов держали в московском аэропорту, чтоб проверить, он в Европу бежит или просто в Россию в гости едет».

Закрытие КПП на российско-финской границе

18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти пограничных пунктов на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен утверждала, что «закрытие пунктов пропуска на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию». Правительство готово в случае необходимости принять «еще более жесткие меры», добавила глава МВД.

Решение о закрытии КПП было принято на фонк роста числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов. Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (в том числе выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Сомали). Российский МИД назвал соответствующие обвинения «очень странными», пообещав ответные меры.

20 ноября финское издание ltaLehti со ссылкой на источники в сферах внешней политики и безопасности сообщило, что власти Финляндии планируют полностью закрыть свою границу с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. Официально власти страны об этом шаге не сообщали.

В этот же день МИД России выразил протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерею в связи с закрытием «наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска» на границе между двумя странами.