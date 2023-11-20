Власти Финляндии планируют полностью закрыть свою границу с Россией в ночь с 21 на 22 ноября, пишет местное издание ltaLehti со ссылкой на источники в сферах внешней политики и безопасности. В Кремле заявили, что Москва «вряд ли сейчас способна» оказать влияние на такое решение в связи с отсутствием диалога между странами, которое произошло «не по вине [российской стороны]».

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Изначально источники финской газеты Iltalehti указывали, что премьер-министр страны Петтери Орпо может принять решение 20 ноября. Однако позднее в аппарате премьера заявили, что заседание правительственного совета Финляндии на 20 ноября не запланировано. Издание подчеркивает, что пограничные посты закрываются через 24 часа после того, как правительство принимает решение о закрытии границ.

Закрытие КПП

18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Тогда министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что «закрытие пунктов пропуска на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию». При этом правительство готово в случае необходимости принять «еще более жесткие меры», добавила Рантанен.

Решение о закрытии КПП было принято после роста числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов. Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (в том числе выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Сомали).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе. По ее словам, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Протесты из-за закрытия КПП

В этот же день проживающие в Финляндии выходцы из России провели в Хельсинки акцию против закрытия четырех пунктов пропуска на границе. По данным РИА Новости, в 13:00 по московскому времени (12:00 по Хельсинки) на мероприятии присутствовали уже порядка 300 человек. Некоторые из собравшихся принесли с собой плакаты и скандировали «Откройте границу!».

Кроме того, в Финляндии создали петицию против закрытия погранпунктов на границе с Россией. По словам ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи». Петицию подписали уже более 13,3 тыс. человек.