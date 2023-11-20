МИД России выразил протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерею в связи с закрытием «наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска» на границе между двумя странами. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе заявили, что закрытие пропускных пунктов «нарушает права и интересы десятка тысяч граждан». В ведомстве подчеркнули, что Финляндия приняла решение «поспешно» и «без каких-либо консультаций с российской стороной», которые ранее были «неотъемлемой частью сотрудничества».

Действия финских властей Москва назвала «провокационными» и направленными на обострение двусторонних отношений.

В понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение финских властей о закрытии КПП не вызывает ничего, кроме «глубокого сожаления». «С Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Закрытие КПП на российско-финской границе

18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти пограничных пунктов на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен утверждала, что «закрытие пунктов пропуска на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию». Правительство готово в случае необходимости принять «еще более жесткие меры», добавила глава МВД.

Решение о закрытии КПП было принято на фонк роста числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов. Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (в том числе выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Сомали). Российский МИД назвал соответствующие обвинения «очень странными», пообещав ответные меры.

20 ноября финское издание ltaLehti со ссылкой на источники в сферах внешней политики и безопасности сообщило, что власти Финляндии планируют полностью закрыть свою границу с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. Официально власти страны об этом шаге не сообщали