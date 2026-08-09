Госдепартамент США уведомил законодателей о намерении разрешить передачу Украине находящихся у Турции американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Об этом стало известно из уведомлений, которые Госдеп подал в Конгресс.

В одном из них говорится о передаче 12 пусковых установок M270 MLRS (это Himars на гусеничном ходу), 2524 ракет M26 с кассетными боеголовками и 47 тыс. 203-мм кассетных артиллерийских снарядов. Во втором уведомлении сообщается о передаче 70 ракет M39 ATACMS.

Для перепродажи американского оружия Турции нужно получить согласие США. В обоих уведомлениях сказано:

«Правительство Соединенных Штатов готово одобрить эту передачу, принимая во внимание соображения политического, военного, экономического, правозащитного характера и требования контроля над оружием».

В Госдепе указали, что поставка отвечает целям США в области оказания помощи в сфере безопасности. Как утверждается, Турция таким образом сократит запасы устаревшего вооружения и направит ресурсы на модернизацию армии, а Украина укрепит свои возможности огневой поддержки.

Передачу планируется осуществить через частные оборонные и логистические компании Турции (MKE AS, ASFAT, ARCA Savunma), Болгарии (VTIC International) и США (Pansophico, Patriot Defense Group).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности, включая ATACMS. Комментируя эту информацию, американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна располагает «огромными запасами боеприпасов».