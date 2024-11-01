Сотрудничество Турции с Украиной, чьи войска применяют турецкое оружие для уничтожения российских Вооруженных сил и мирных граждан, не может не вызывать недоумения на фоне слов официальных лиц о готовности Анкары выступить в качестве посредника в переговорном процессе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Hurriyet.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что в настоящее время в планы противников России не входит мирное урегулирование. Министр напомнил, что после мирной инициативы со стороны российского президента Владимира Путина войска Украины вторглись в Курскую область и продолжили совершать воздушные атаки по объектам, расположенным на территории других приграничных регионов.

«Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой», — добавил Лавров.

По мнению министра, подобная ситуация «едва ли» предполагает успех посреднических усилий со стороны какого бы то ни было государства, включая Турцию. В то же время глава МИД отметил, что российская сторона ценит усилия Анкары, направленные на урегулирование конфликта.

«Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению «зерновой сделки». Стамбульские переговоры «похоронили» англосаксы, запретив Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон», — заявил Лавров.

В ходе встречи Владимира Путина с представителями СМИ стран БРИКС, которая прошла 18 октября, глава государства напомнил о соглашениях, которые были достигнуты сторонами конфликта в 2022 году в Стамбуле, когда глава украинской делегации парафировал документ, поставив под ним свою подпись.

«Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало? Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать этот документ в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — отметил Путин.

Он также заявил о готовности к диалогу о мирном завершении противостояния лишь на основе документа, «который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной».