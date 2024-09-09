Киев вышел из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с Вашингтоном. Об этом сказала бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Михаилу Зыгарю*.

«Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. (…) Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — пояснила Нуланд.

С точки зрения Вашингтона, по ее словам, детали соглашения были якобы не выгодны Украине. Экс-заместитель госсекретаря добавила, что многие украинские политики осознавали этот факт и не хотели исполнять достигнутые договоренности.

Спустя несколько недель после начала вооруженного конфликта на Украине была предпринята первая попытка его мирно урегулировать. Проект документа от 15 апреля 2022 года, о котором в Стамбуле пытались договориться Москва и Киев, до сих пор нигде не был официально опубликован.

В марте 2024 газета The Wall Street Journal впервые раскрыла подробности 17-страничного соглашения, который стороны так и не подписали. В итоге по некоторым пунктам Россия и Украине так и не смогли прийти к согласию. В частности — в том, что касалось сокращения украинской армии. Так, Москва хотела, чтобы ВСУ были ограничены 85 тыс. военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. Киев же настаивал на 250 тыс. военнослужащих, 800 танках и 1,9 тыс. единиц артиллерии. Корме того, российская сторона хотела ограничить дальность украинских ракет 40 км. Также WSJ сообщала, что Киев не согласился на пункт о русском языке.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, документ никуда не делся, а был парафирован руководителем украинской переговорной делегации, «а значит, судя по всему, вполне устраивал Украину».

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов