Огромную партию беспилотников — около 100 тыс. штук — Турция, скорее всего, продала Украине, заявил в беседе с RTVI директор Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, Анкаре, несмотря на декларируемое партнерство с Москвой, выгодно «уничтожение» России.

Ранее стало известно, что турецкая компания Pasifik Teknoloji подписала рамочное соглашение на экспорт 100 тыс. беспилотников в «дружественную и союзную страну», не раскрывая ее названия. По условиям сделки, сумма которой не озвучивается, заказчик получит дроны-камикадзе MERKUT FPV, беспилотные вертолеты ALPIN, мини-вертолеты DUMRUL, тактические системы DELI и автономные наземные платформы KORGAN.

«Учитывая, что и Турция, и Азербайджан активно помогают Киеву, не бесплатно, конечно, можно предполагать, что данная поставка будет сделана на Украину», — предположил Колташов.

По его словам, Россия вряд ли сможет перекупить эту партию — в отличие от ситуации с китайскими контрактами, когда беспилотные аппараты приобретаются в РФ и не отправляются на Украину.

«Несмотря на то что Турция является российским экономическим партнером и очень много денег имеет в России, она, конечно, предпочла бы, чтобы Россия была уничтожена, разрушена в ходе истощающего конфликта», — добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о военно-технических амбициях Анкары, Колташов напомнил, что турецкий старт с беспилотниками Bayraktar обернулся фиаско.

«Качество этих аппаратов оказалось не соответствующим времени. Они морально устарели, и уже на первом этапе специальной военной операции они были выбиты», — уточнил он.

Теперь Турция пытается вернуть позиции — тем более что современная война, как отметил Колташов, будет вестись разного вида беспилотными аппаратами, как воздушными, так и наземными.

«Учитывая, что Евросоюз наращивает производство беспилотных летательных аппаратов, то и Турция стремится не отстать от времени. <…> Для Турции технологически важно освоить направление, показав, что они преодолели те проблемы, которые были связаны с прежними турецкими БПЛА, и занять нишу на рынке», — отметил специалист.

Конкурентным преимуществом Анкары он назвал доступ к недорогим энергоресурсам и сырью — более сильную позицию, чем у Евросоюза. Не исключено, добавил эксперт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также рассчитывает на сделку с ЕС в обмен на учет турецких интересов.