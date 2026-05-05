Турецкая Pasifik Teknoloji подписала рамочное соглашение на экспорт 100 тыс. беспилотников-камикадзе в «дружественную и союзную страну». Как сообщает Defence Turkey, это первая экспортная сделка компании и шаг к расширению ее присутствия на мировом рынке.

В рамках контракта заказчик получит дроны-камикадзе MERKÜT FPV, а также 10 беспилотных вертолетов ALPİN, 25 мини-вертолетов DUMRUL, 500 тактических систем DELİ и 500 автономных наземных платформ KORGAN для поддержки и наблюдения.

Генеральный директор компании Айкут Ферах заявил, что соглашение выходит за рамки стандартных поставок и предполагает развитие стратегических партнерств.

«Эта структура наглядно демонстрирует цель Pasifik Teknoloji — стать не просто компанией, экспортирующей продукцию, но и игроком, разрабатывающим технологии, экспортирующим производственные мощности и создающим долгосрочную ценность на рынках, где она работает», — отметил он.

По данным издания, страна-покупатель и сумма сделки не раскрываются.

Что это за БПЛА



В основе сделки беспилотник-камикадзе MERKÜT FPV. Его характеристики отражают опыт, полученный разработчиками беспилотных систем после широкого применения FPV-дронов на Украине. Аппарат способен находиться в воздухе 20—30 минут и действовать на расстоянии до 8 км. Дрон оснащен тепловизионной камерой, что позволяет использовать его днем и ночью. Функция автоматического подрыва с датчиками приближения активирует боевую часть без участия оператора, что снижает нагрузку на бойца.

Беспилотный вертолет ALPIN оснащен тепловизионными и камерами ночного видения. Грузоподъемность в 200 килограммов дает возможность использовать его для пополнения запасов наступающих или обороняющихся, эвакуации раненых или перевозки оружия наряду с задачами наблюдения. У ALPIN есть полностью автоматический режим, он может выполнять задачи без участия оператора.

Мини-беспилотный вертолет DUMRUL с электрическим двигателем и низким уровнем акустической заметности, предназначен для разведки, наблюдения и высокоточных ударов на малых дистанциях. Может находиться в полете около 120 минут.

Автономные наземные системы поддержки и наблюдения KORGAN идут в комплекте с воздушными БПЛА и позволяют военным сократить присутствие бойцов на опасных передовых позициях.