По всей Турции будет создана сеть центров подготовки операторов дронов. Об этом в преддверии международной выставки SAHA 2026 сообщил глава SAHA Istanbul, гендиректор Baykar (отвечает в том числе за производство БПЛА Bayraktar) Халук Байрактар.

«Мы планируем открыть центры обучения работе с дронами по всей Турции. Крупнейший из них появится в Стамбуле — там молодые люди смогут получить образование в сфере технологий», — рассказал он.

По его словам, центры обучения и производства дронов планируется открыть во всех 81 провинций страны в рамках программы «Национальный технологический прорыв». Средства на эти цели планируется получить за счет доходов от выставки SAHA, отметил Байрактар.

«Таким образом, в любой момент мы сможем выйти на мощность производства миллионов дронов одновременно по всей стране — такова наша цель», — добавил он.

Байрактар также рассказал о масштабах роста турецкого оборонного экспорта. В 2000-х годах он составлял около 250 млн долларов, а по итогам 2025 года достиг 10 млрд — то есть за 25 лет вырос в 40 раз в долларовом выражении. В нынешнем году ожидается дальнейший рост примерно на 20%.

На выставке SAHA в 2024 году было подписано экспортных контрактов на 6,2 млрд долларов, теперь планка поднята до 8 млрд. «Турция за последние 20 лет выстроила собственную экосистему и продолжает уверенно расти не только в части удовлетворения внутренних потребностей, но и в экспортном направлении», — отметил глава SAHA Istanbul.

Выставка SAHA 2026 пройдет в Стамбуле с 5 по 9 мая, в ней примут участие более 1700 компаний из свыше 120 стран. На выставке среди прочего также будет представлен первый турецкий авианосец-носитель ударных БПЛА TCG Anadolu. Запланированы 164 церемонии подписания контрактов, из которых 4 млрд долларов придется на экспортные сделки.

В середине июля 2023 года гендиректор Baykar заверил, что Турция никогда не будет поставлять в Россию свои дроны. «Мы хотим поддерживать Украину, поддерживать ее суверенитет, поддерживать ее сопротивление», — подчеркивал он.

В конце июля того же года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет «работать с компанией Baykar». Позднее глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сказал, что во время переговоров 5 августа в Сочи главы двух государств не обсуждали поставки в Россию или возможное производство на территории страны беспилотников Bayraktar.