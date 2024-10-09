Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил орденом «Данк» («Слава») Сельчука Байрактара — председателя совета директоров турецкой компании Baykar Technology, которая занимается производством беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В сообщении говорится, что Байрактар был награжден за «большой вклад в укрепление обороноспособности и военного потенциала» Киргизии. В свою очередь глава Baykar подарил Жапарову сувенирную модель беспилотника «Акинси», на котором изображены главные моменты киргизского героического эпоса «Манас».

На встрече Жапаров и Байрактар обсудили углубление военно-технического сотрудничества и реализации совместных проектов в области обороны. По словам киргизского президента, укрепление партнерства с такими ведущими международными компаниями, как Baykar Technology, играет «ключевую роль в повышении обороноспособности страны, развитии национального военно-промышленного комплекса и укреплении региональной безопасности».

Байрактар подтвердил готовность компании расширять сотрудничество с Киргизией.

Сельчук Байрактар родился в Стамбуле в 1979 году. В 2002 году он окончил Стамбульский технический университет, затем получил магистерскую степень в Пенсильванском университете и Массачусетском технологическом институте, а также докторскую степень в Технологическом институте Джорджии. Позже возглавил команду по разработке первого национального беспилотника Турции Bayraktar TB2, который поступил на вооружение турецкой армии в 2014 году.

Компанию Baykar Technology Сельчук Байрактар унаследовал вместе с братом Халуком после смерти их отца Оздемира в 2021 году. Сельчук занимает должности технического директора и председателя совета директоров, а Халук — генерального директора.

В марте 2024 года газета The Wall Street Journal писала, что Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отмечало издание, бизнесмен женат на дочери главы государства.

Сам Байрактар говорил, что не хочет заниматься «активной политикой», но не исключал своего выдвижения на пост главы государства, если Эрдоган попросит его об этом.