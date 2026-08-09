Бывший глава разведки Сирии Хуссам Лука, занимавший свой пост при Башаре Асаде, может находиться в России, сообщает Би-би-си. Предполагаемое местоположение удалось установить благодаря контактам в записной книжке, найденной в его резиденции в Дамаске. Как утверждают журналисты издания, экс-глава сирийской разведки может находиться в пригороде Москвы.

О местонахождении Хуссамы Луки не было известно с момента свержения Асада в декабре 2024 года. После исчезновения чиновника военные нашли в его резиденции блокнот со 155 рукописными контактами — от продавцов и врачей до представителей армии и родственников. Журналисты проверили все указанные там номера.

Один из контактов, записанных в блокноте, был объявлен новыми властями в розыск из-за «тесных связей с режимом Асада». В разговоре с журналистами этот человек дал номер телефона Луки, который оказался российским.

«В моей ситуации я не могу рисковать, разговаривая по телефону», — сказал Лука, ответив на звонок журналистов.

Он также назвал «сложной» возможность организовать встречу с журналистами за пределами России.

В распоряжении Би-би-си оказался еще один номер, приписываемый Луке, он зарегистрирован в Сирии. Журналистам удалось отследить местоположение экс-главы разведки в двух пригородах Москвы, говорится в статье.

Высокопоставленный источник в ливанском правительстве утверждает, что Лука проезжал через Ливан по действующему российскому паспорту, но под другим именем.

Хуссам Лука возглавлял Главное управление безопасности Сирии в период правления Асада. Он был известен под прозвищем «Паук» за свою обширную сеть информаторов. Как пишет Би-би-си, на посту главы разведки Лука контролировал тюрьмы и содержание под стражей «всех, кого считали угрозой правлению Асада», — представителей оппозиции, журналистов, правозащитников.

Нынешние сирийские власти обвиняют Луку, наряду с другими силовиками и чиновниками времен правления Асада, в ряде преступлений, в том числе в умышленном убийстве, пытках и смерти в результате пыток. Власти Сирии выдали ордер на арест Луки, собирают информацию о его местонахождении и будут добиваться экстрадиции, заявил Би-би-си генеральный прокурор страны Хасан аль-Турба. Впрочем, Москва вряд ли согласится выдать Дамаску экс-главу сирийской разведки, пишет Би-би-си.

Семья Башара Асада, правившего Сирией с 2000 года, получила убежище в России после того, как в декабре 2024 года антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о его свержении. Сын сирийского экс-президента Хафез рассказывал, что семью вывезли на российском военном самолете.

По данным The New York Times, в России Асады жили в московском элитном отеле Four Seasons, затем переехали в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация», а оттуда — в дом на Рублевке. Собеседники газеты указывали, что российские спецслужбы продолжают охранять экс-президента Сирии и контролировать его передвижения.

Портал The Observer писал, что некоторые члены семьи Асадов проживают в ОАЭ, однако самому экс-президенту и его жене Асме пока не разрешили окончательно переехать туда на постоянной основе.

Асма Асад в момент свержения мужа находилась в Москве, где проходила лечение от лейкемии, сообщали западные СМИ со ссылкой на источники. Турецкие и арабские издания писали, что она якобы подала на развод и просила российский суд разрешить ей покинуть Москву. Также утверждалось, что Башар Асад столкнулся с ограничениями на выезд и заморозкой активов. В Кремле заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

The Guardian писала, что, находясь в Москве, Башар Асад решил возобновить медицинское образование и начал посещать занятия по офтальмологии.

Новые власти Сирии настаивают на выдаче бывшего президента. Россия отказывается удовлетворить эту просьбу.