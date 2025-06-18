В Свердловской области в качестве беженца поселился генерал армии бывшего президента Сирии Башара Асада, пишет 66.RU. Он перебивается случайными заработками, растит на грядках картошку и чеснок и планирует перевезти в Россию свою семью, которая пока остается на родине. Военный, попросивший называть его Волком, согласился рассказать порталу о своей жизни после бегства при условии анонимности из опасений за безопасность родных.

Как пояснил собеседник 66.RU, под позывным «Волк» его знали россияне, с которыми он работал в Сирии. В Свердловскую область он попал в марте среди первых вынужденных переселенцев, которых после падения режима Асада распределили по 12-ти российским регионам.

Генерал в свое время учился в советском Ленинграде, знает русский язык и утверждает, что поддерживает связь по телефону «с очень высокими людьми в России».

На момент взятия Дамаска вооруженными противниками Асада 8 декабря 2024 года он работал в одном из штабов сирийской армии. Как рассказывает генерал, все, кроме него, бежали с места службы, а он уходил последним. Случившееся собеседник портала назвал «предательством». После этого он спрятал жену и детей, а сам вместе с сестрой и племянниками добрался до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. По его словам, именно там бывшие сирийские чиновники и военные спасались от уличных расправ.

Из Сирии беженцев доставили на Чкаловский военный аэродром под Москвой, после чего генерал, по его словам, три недели жил в пункте временного размещения в Коломне, а затем попал в Екатеринбург. Там сирийцев на некоторое время «очень хорошо разместили» в отеле, а позже перевезли в санаторий под Талицей (город между Екатеринбургом и Тюменью). Генерал рассказал, что там поселили около сотни беженцев, которые общались только между собой на арабском и ничего не делали. Собеседник портала назвал это «самым ужасным».

«Так они никогда не смогут адаптироваться к русскому обществу. Когда человек ничем не занимается — это самое страшное», — пояснил он.

По рассказу «Волка», когда санаторий посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, он попросил ее помочь найти ему другое место. Таким образом генерал оказался в приюте региональной общественной организации помощи вынужденным переселенцам «Уральский дом». Мужчину с сестрой и племянниками поселили в трехкомнатной квартире на территории убежища, расположенного в промзоне на окраине города Заречный возле Белоярского водохранилища.

По словам сирийца, он оформляет вид на жительство и зарабатывает отливом плит для садовых дорожек, этих денег ему и родным хватает на все необходимое. На досуге бывший военный армии Асада растит овощи и зелень в огороде, который сам распахал во дворе. В дальнейшем он планирует официально работать на заводе или фабрике и снять жилье, чтобы забрать к себе из Сирии жену и детей.

Как утверждает генерал, он не планирует возвращаться на родину, даже если это будет безопасно. Он сказал, что не понимает, почему армейское руководство ничего не предприняло для защиты Дамаска.