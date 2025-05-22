В Россию спустя более 40 лет вернулся бывший советский военнослужащий Сергей Красноперов, который в 1980-е годы служил в Афганистане, а после побега из своей части оказался среди моджахедов и остался жить в республике. Мужчина хочет получить российское гражданство. В военных телеграм-каналах развернулась дискуссия, кем считать Красноперова: «жертвой или предателем».

Интервью с бывшим советским солдатом по его возвращении в Россию опубликовал телеканал RT. Мужчина рассказал, что в 18 лет его призвали в армию из Кургана и отправили служить в афганскую провинцию Чагчаран. Солдат попал во взвод обеспечения, откуда его перевели на склад.

По словам мужчины, он решил покинуть свою часть после конфликта с сослуживцами, которые вымогали запасы, «чтобы на базаре обменивать на водку».

«В какой-то момент дошло до ультиматума: мол, сегодня хочешь не хочешь — бутылку водки поставь. Меня хотели запугать, зажать», — рассказал Красноперов.

После того, как его несколько раз избили, он решил сбежать. Мужчина признался, что «все могло обернуться гораздо хуже», поскольку у солдат был доступ к оружию. «И хорошо, что я тогда, в том отчаянии и обиде, только себя угробил, а не своих сослуживцев. Я крови не хотел, чтобы кого-то убить — этого не было, я просто хотел уйти. Подумал, что это лучший вариант», — рассказал Красноперов.

После побега мужчина столкнулся в лесу с моджахедами и попал в плен к Исламской партии Афганистана («Хезб-и-ислами)», возглавляемой бывшим институтским преподавателем Гульбеддином Хекматияром. Оружия у Красноперова при себе не было. По словам бывшего военного, один из участников группировки предлагал «пустить его в расход», но остальные предложили дождаться командира и сохранили пленному жизнь.

По словам мужчины, его заковали в кандалы и держали в пещере под охраной. После прибытия командира Красноперову разрешили отходить от места расположения на несколько километров. С моджахедами он общался по-английски и жестами.

«Ко мне хорошо относились, и я понимал это. Не били, не издевались. Но я понимал и то, что свободен не был. Конечно, отпустить меня оттуда уже не могли — я же некоторое время пробыл в их отряде, много знал: сколько у них оружия, какое, где; где патроны, боеприпасы, где у них хлебопекарня», — сказал он.

Красноперов утверждает, что не принимал участия в боевых действиях против российских войск. «Когда советские войска ушли из Чагчарана, я узнал об этом, конечно, но сам уйти не мог — Чагчаран находится в центре Афганистана, я бы сам никуда не добрался», — объяснил он.

Через год солдата «женили — просто-напросто показали девушку, хорошую, крепкую». «Объяснили, что если захочу с ними остаться, то выдадут ее за меня замуж. Да я и сам тогда уже понимал, что, если не женюсь, уйти от них тоже не смогу», — добавил мужчина.

Отказ возвращаться в СССР

В возрасте примерно 25 лет Красноперов встретился с генеральным консулом СССР Николаем Шевченко, после чего в Афганистан приехали его мать, съемочная группа и врач. Несмотря на уговоры вернуться домой, мужчина отказался, поскольку опасался на родине судебного преследования и смертной казни. По словам Красноперова, он также не хотел оставлять беременную жену и маленькую дочь.

По словам Красноперова, ему пришлось отказаться от советского гражданства и взять афганское, чтобы иметь возможность работать в республике. Афганский паспорт он получил по указу тогдашнего президента страны Хамида Карзая, но после прихода к власти движения «Талибан»* указы бывших глав государства были аннулированы. Таким образом, у Красноперова нет ни афганского, ни советского, ни российского гражданства.

Сейчас Красноперову 60 лет, у него шестеро детей и внуков. В Афганистане он взял новое имя Нурмомад и принял ислам. Бывший военный работает в компании госэнергоснабжения Афганистана механиком на дизельных генераторах. В России у него живут мать и брат.

Говоря о возвращении в Россию, мужчина заявил, что «этот момент неизбежно должен был наступить». Он рассказал, что приехал на три месяца и выразил надежду, что ему удастся вернуться к семье уже с российским гражданством. Красноперов подчеркнул, что по-прежнему настаивает на постоянном проживании в России только вместе с семьей.

«Я хочу получить для себя и для своей семьи российское гражданство. В основном мне нужна помощь, так сказать, политическая — чтобы помогли с документами, с переездом», — заявил Красноперов.

Мужчина допустил, что при наличии российского гражданства «дал себе попробовать еще немножко повоевать».

Другая версия событий

Историю бывшего советского солдата, оставшегося в Афганистане, несколько лет назад публиковали зарубежные СМИ, и она расходится с тем, что Красноперов рассказал RT. Так, в интервью британской газете Times в 2012 году он заявил, что сбежал из своей части после того, как его дважды поймали на продаже армейских припасов афганцам. Это было в 1984 году.

«Если бы я не сбежал, они бы [командование] посадили меня в тюрьму. Мне пришлось бежать и присоединиться к моджахедам. Я поднялся в горы и нашел нескольких бойцов. Они приветствовали меня, и я присоединился к ним», — рассказал мужчина.

Он также признался, что воевал на стороне моджахедов против советских войск и хотел показать повстанцам, «на что способен». По словам Красноперова, он ремонтировал их пулеметы и артиллерию.

«Мы сбили много вертолетов и напугали пилотов, так что через некоторое время они перестали прилетать», — рассказал он газете.

Ту же причину своего побега из части Красноперов озвучил американскому журналу Time. В статье говорится, что он перешел к моджахедам, воевал против СССР и даже служил телохранителем у афганского военачальника узбекского происхождения Абдул-Рашида Дустума.

В интервью DW* в том же 2012 году Красноперов рассказывал, что стал частью движения моджахедов — «джихада против неверных». Он добавил, что имеет афганский паспорт и «гордится тем, что он афганец».

Говоря о возвращении на родину, он заявил, что «Россия больше не та крупная мировая держава, какой была».

«Я привык к здешним людям и стране. У моей семьи были бы проблемы на моей старой родине, но здесь даже талибы* принимают и уважают меня таким, какой я есть», — сказал он.

Реакция военных блогеров

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев призвали не героизировать Красноперова и не романтизировать его возвращение в Россию.

«Вот предал человек Родину. Воевал против своих же товарищей. Жил потом себе в Афганистане, и теперь, с приходом талибов* к власти, зачем-то решил вернуться», — пишет Медведев.

Журналист обратил внимание на фрагмент интервью RT, в котором Красноперов удивился тому, что россиянки увеличивают губы, и сравнил их с ливерной колбасой.

«То есть афганские традиции ему все эти годы были ок? Бача-бази [вид сексуального рабства, использование мальчиков для исполнения эротических танцев в женском образе — прим. RTVI], детская проституция, браки с несовершеннолетними девочками. Но именно тут, в России, кругом харам [грех], по мнению Красноперова», — возмущается Медведев.

По его мнению, на фоне нынешних военных действий «романтизация Красноперова выглядит весьма дурно, как жеваный насвай».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц считает слова Красноперова о причинах побега из воинской части «типичной версией перебежчиков для бывших соотечественников».

«Я общался в Афганистане с такими. Истории — как под копирку. Избивали, издевались, обзывали — вот и перебежал к “духам” [моджахедам]. Против своих никогда не воевал, автомат в руки не брал», — пишет Коц.

Он процитировал интервью Красноперова газете Times, в котором тот признается в продаже армейского имущества афганцам и участии в боях против советских войск. В свете этого «история сразу играет другими красками», отметил Коц. «Дело, конечно, прошлое. И сам себя он давно наказал. Но и героизировать его сейчас я никакого резона не вижу», — написал журналист.

Телеграм-канал «Старше Эдды» поддержал позицию Коца, а также подчеркнул, что «за измену Родине у нас вроде как нет срока давности, пусть той Родины уже и нет».

* движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов