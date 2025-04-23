Россия отказалась выдать бывшего президента Сирии Башара Асада по требованию новых властей арабской республики. Об этом сообщил в интервью The New York Times (NYT) временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа.

Сирийские чиновники в январе обратились к Кремлю с просьбой выдать Асада в качестве условия сохранения российского военного присутствия в республике. По словам аш-Шараа, российские власти отклонили эту просьбу. Как отмечает NYT, это его первое публичное признание реакции Москвы.

Несмотря на отказ, Дамаск открыт для переговоров с Россией, отмечается в публикации. Аш-Шараа не исключил, что Сирии может понадобиться российская поддержка в будущем. В частности, по его словам, другие страны не предлагали заменить сирийское оружие, которое в основном производится в России.

«Россия — постоянный член Совета безопасности [ООН]. Оружие Сирии — полностью российское. И есть много соглашений о поставках продовольствия и энергии, на которые Сирия опирается уже много лет. Мы должны принять во внимание эти сирийские интересы», — пояснил аш-Шараа.

Он отметил, что власти Сирии аннулировали прошлые соглашения о военном присутствии с другими странами и находятся в процессе разработки новых.

Любые новые соглашения должны гарантировать независимость Сирии и стабильность ее безопасности, отметил аш-Шараа. Кроме того, присутствие какой-либо страны не должно создавать угрозу или опасность для других стран через сирийскую территорию, добавил лидер республики.

В конце января 2024 года российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым побывала в Сирии с первым официальным визитом после свержения Башара Асада. Источник Reuters утверждал, что аш-Шараа потребовал выдать бывшего президента республики, который после бегства из Сирии получил убежище в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

Министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра в феврале сообщил, что на встрече с российскими дипломатами поднимался вопрос «привлечения Асада к ответственности». Касра предположил, что отношения с Москвой «будут восстановлены таким образом, который в первую очередь послужит интересам Сирии, а затем и их [России] интересам».

В то же месяце президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Ахмедом аль-Шараа. В Кремле заявили, что беседа носила «конструктивный, деловой и содержательный характер». Путин подтвердил «неизменную готовность» России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.

Также затрагивались вопросы «практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях».

В марте телеканал Al Arabiya сообщил в соцсети Х, что сирийские власти официально обратились к России с просьбой выдать Асада «для суда». Другие подробности не приводились, в Кремле эту информацию не комментировали.

Башар Асад сложил полномочия в декабре 2024 года после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск в результате наступления на правительственные силы. Экс-президент и его семья вылетели в Москву, где получили убежище. Сам Асад заявил, что до последнего не собирался уходить в отставку, просить убежище и покидать Сирию, но с приходом к власти «террористов» оставаться в должности президента было «бессмысленно».