Россия может сохранить военные базы в Сирии, если это будет отвечать интересам республики. Об этом заявил в интервью The Washington Post (WP) министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра.

«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, сохранится ли российская база материально-технического обеспечения в Тартусе и авиабаза Хмеймим в Латакии.

По словам министра, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», и Дамаск взвешивает требования Москвы. Абу Касра отказался напрямую подтвердить информацию о том, что новый лидер Сирии Ахмед Шараа якобы потребовал во время недавних переговоров с российской делегацией выдать бывшего президента республики Башара Асада. Однако министр подтвердил, что вопрос «привлечения Асада к ответственности» поднимался на встрече.

«Когда Башар Асад решил отправиться в Россию, он думал, что мы не сможем достичь соглашения с русскими. Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, который в первую очередь послужит интересам Сирии, а затем и их интересам», — сказал Абу Касра.

Он добавил, что сирийские власти также ведут переговоры о статусе американских и турецких военных баз в республике. Новые военные соглашения с Анкарой могут включать сокращение или «перераспределение» турецких войск в Сирии, сообщил Абу Касра. Вопрос сохранения военного присутствия США на северо-востоке страны, по его словам, находится в стадии переговоров.

Депутат Госдумы Андрей Колесник уверен, что Москва и Дамаск «несомненно» договорятся по вопросу нахождения нахождения военных баз России в Сирии.

«Надо понимать, что база в Тартусе — это не новая морская база. Она уже там много лет. Я сам был там еще курсантом. Договоренности могут быть разные. Во всяком случае, они будут точно взаимовыгодные», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

В ноябре 2024 года вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на правительственные силы и к 8 декабря вошла в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и его семья получили убежище в России, исходя «из соображений гуманитарного характера». Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Асад находятся под защитой.

Судьба российских баз и переговоры

Россия располагает двумя военными базами в Сирии: в Тартусе на Средиземном море находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ, в Хмеймиме — авиабаза. Соглашение с Дамаском, заключенное в 2017 году, предусматривало размещение российских сил на этих базах в течение 49 лет.

В январе сообщалось, что Сирия расторгла договор с российской стороной на эксплуатацию коммерческой части порта Тартус, но будущее российского военного присутствия остается неясным. Президент России Владимир Путин говорил, что сохранение российских баз в Сирии зависит от совпадения интересов с новыми властями республики.

Замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с сирийским правительством в конце января, сообщил по итогам встречи, что вопрос о дальнейшей судьбе российских баз в Сирии требует дополнительных переговоров. По его словам, пока в отношении баз «ничего не меняется».

Комментируя расторжение договора об управлении портом Тартус, Богданов назвал этот вопрос «чисто техническим» и заявил о возможности найти «взаимоприемлемые варианты» его решения.

Сирийское агентство Sana утверждало, что власти республики на переговорах с Москвой подчеркнули «роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

В сообщении также отмечалось, что восстановление отношений «должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о требовании компенсаций и выдачи Башара Асада. По его словам, диалог с сирийскими властями продолжится.