Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус на Средиземном море. Об этом сообщил Al-Watan директор таможни Тартуса Рияд Джуди.

Соглашение было подписано в 2019 году сроком на 49 лет. «Стройтрансгаз» должен был инвестировать в расширение и развитие порта $500 млн и увеличить его производительность с 4 млн тонн в год до 38 млн.

По словам Джуди, все доходы от управления портом будут использоваться «в интересах сирийского государства». Рабочие вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое не было модернизировано вопреки условиям соглашения, добавил глава таможни.

Он отметил, что порт Тартус практически не работал из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг. Сирийское переходное правительство занимается реструктуризацией порта и пытается восстановить его полноценную работу, сообщил Джуди. Таможенные пошлины на некоторые товары снижены на 60%.

В Тартусе с 1971 года находится база материально-технического обеспечения ВМФ России. По данным источника ТАСС, Москва ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении своих военных баз в стране.

Президент России Владимир Путин на прямой линии в декабре заявил, что пока не знает, останутся ли российские базы в Сирии, поскольку это зависит от совпадения интересов с новыми властями республики. Путин отметил, что Россия предложила использовать базы в Тартусе и Хмеймиме для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

В ноябре 2024 года вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на правительственные силы и к 8 декабря вошла в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и его семья получили убежище в России, исходя «из соображений гуманитарного характера».