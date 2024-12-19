Путин рассказал, от чего будет зависеть наличие российских баз в Сирии

Президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что пока не знает, оставит ли Россия свои базы в Сирии, это зависит от совпадения интересов с новыми властями.

«Подавляющее [число] из них (стран региона — Прим.ред.) говорит нам, что были бы заинтересованы, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим», — пояснил Путин.

По словам главы государства, Россия для себя должна решить, как у нее будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем.

«Наши интересы должны совпадать», — отметил он.

Также путин подчеркнул, что Россия предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

«Мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии, и соседним странам, предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию», — сказал Путин, отметив, что предложение было с пониманием.

«То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе», — отметил президент.

Российские военнослужащие присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они располагаются в западной части республики на побережье Средиземного моря. Москва и Дамаск в 2017 году договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

Также Путин подчеркнул, что Москва рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии, поддерживает отношения со всеми сторонами.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков ХТШ* начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Экс-президент и его семья получили убежище в России — Москва приняла такое решение, исходя «из соображений гуманитарного характера». В российском МИДе подчеркивали, что Асад находится в безопасности.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.