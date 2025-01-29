Новые власти Сирии попросили Россию о компенсациях «для восстановления доверия с сирийским народом». Как утверждает агентство Sana, речь об этом шла на переговорах с российской делегацией во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. В Кремле отказались комментировать эти данные, но отметили, что контакты с властями Сирии продолжатся.

Визит российских дипломатов в Дамаск 28 января стал первым после свержения президента Сирии Башара Асада в конце 2024 года. По данным Sana, во время переговоров «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

«Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам», — говорится в сообщении агентства.

Источник Reuters утверждает, что новый лидер Сирии Ахмед Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) также якобы потребовал от Москвы выдать Башара Асада, которому после потери власти было предоставлено убежище в России. По словам собеседника агентства, в России якобы «не готовы признать подобные ошибки, и единственное достигнутое соглашение заключалось в продолжении обсуждений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оставит информацию Sana и Reuters без комментариев. В то же время представитель Кремля назвал визит российской делегации в Дамаск важной поездкой.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», — сказал он.

«Сложная ситуация»: судьба российских баз и другие детали переговоров

Встреча в Дамаске, которая продолжалась три часа, прошла «в целом хорошо» и конструктивно, сообщил глава российской делегации Михаил Богданов. По его словам, представители России подчеркнули «традиционно дружественный характер отношений» с Сирией и ее народом, а также «неизменную поддержку» единства, территориальной целостности и суверенитета республики.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономических связей. В частности российские делегаты заявили о готовности и дальше вносить вклад в развитие сирийской инфраструктуры, обеспечение энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием.

«Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация», — сказал Богданов.

Bloomberg утверждает со ссылкой на источник, что переговоры с новыми властями Сирии о сохранении российских баз в республике якобы зашли в тупик. По словам собеседника агентства, деятельность на авиабазе в Хмеймиме ограничена, а два российских транспортных судна якобы были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем им разрешили пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ, также Россия использовала сирийскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет. После свержения Асада между Россией и новыми властями Сирии идут переговоры о дальнейшем присутствии российских военных в Хмеймиме и Тартусе. Президент России Владимир Путин заявил, что пока не знает, останутся ли российские базы в Сирии, поскольку это зависит от совпадения интересов с новыми властями республики.

Богданов сообщил, что вопрос о дальнейшей судьбе российских баз в Сирии требует дополнительных переговоров. По его словам, пока в отношении баз «ничего не меняется».

«Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии. <…> Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества», — сказал глава российской делегации.

Комментируя информацию издания Al-Watan о том, что власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении портом Тартус, Богданов назвал этот вопрос «чисто техническим».

«Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов», — сказал дипломат.

Он отметил, что в составе российской делегации были представители компаний «СТГ Инжиниринг» и Объединенной зерновой компании, «они все объяснили руководству Сирии и выразили готовность продолжать сотрудничать на базе договоренностей». Это потребует экспертных консультаций, отметил Богданов.

В МИД России сообщили, что беседа российской делегации с сирийскими властями была «обстоятельной», стороны «откровенно» обсудили весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений. По итогам переговоров «было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения», заявили в ведомстве.

Заявления о требовании сирийских властей получить от России компенсацию могут быть «вычленены из общего контекста договоренностей», допустил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что там все переговоры носили более глубокий характер. <…> Сирийские власти, как мы видим, заинтересованы в продолжении контактов, присутствии России в том или ином виде в Сирии. Как это будет осуществляться, это вопрос дальнейших переговоров. Я думаю, что будет найден консенсус, <…> и вопрос гораздо глубже», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».