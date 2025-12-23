Семья свергнутого президента Сирии Башара Асада поселилась в отеле Four Seasons, после чего переехала в башню «Федерация», а затем — на Рублевку, все это время будучи под охраной сотрудников российских спецслужб. Об этом пишет в своем расследовании The New York Times.

По данным NYT, информация от друзей семьи Асадов, их родственников, бывших сирийских чиновников и военных, а также данные из сети позволили установить, что после бегства в Москву из-за восстания в Сирии бывший президент и его окружение поселились в апартаментах Four Seasons, стоимость аренды которых оценивается в сумму до $13 тысяч в неделю.

Впоследствии Асад с семьей переехали в двухэтажный пентхаус, расположенный в башне «Федерация». Сирийский эмигрант, общавшийся с изданием на условиях анонимности, сообщил, что видел Асада за ужином в качестве VIP-гостя в ресторане Sixty, расположенном на 62 этаже здания. Он отметил, что работники заведения попросили не делать в этот вечер фотоснимков.

Затем, по словам одного из бывших сирийских чиновников, который поддерживает связь с Асадами, одного из их знакомых, а также дипломата, пожелавшего сохранить анонимность, бывшего сирийского лидера перевели на виллу в Рублевке, где его безопасность и контроль за передвижениями обеспечивают российские спецслужбы.

Трое других экс-чиновников рассказали, что в феврале 24-летний сын Асада написал в соцсетях о побеге семьи из Сирии, после чего опубликовал видеоролик с одной из московских улиц. С тех пор в его аккаунте не появлялись новые сообщения.

Источники также рассказали NYT, что несколько раз замечали младшего брата экс-президента Махера Асада в бейсболке, надвинутой на глаза, в зданиях ЖК Capital Towers, а в июне в социальных сетях появился видеоролик, где его заметили в кальянном баре «Мята Platinum», расположенном в ТРЦ «Афимолл Сити».

Издание также сообщает, что в ноябре Асад пригласил друзей и российских чиновников на вечеринку в честь 22-летия своей дочери. Праздник проходил в течение двух ночей в сентябре во французском ресторане Bagatelle, расположенном в Дубае, и на частной яхте.

Корреспонденты NYT обнаружили подтвержденные аккаунты двух девушек и их друзей в социальных сетях, где им удалось найти фотографии воздушных шаров золотого цвета в форме числа «22» и подарков в упаковках люксовых брендов Hermes, Chanel и Dior. На одном из опубликованных кадров также была запечатлена жена Асада с бутылкой шампанского Cristal.

Помимо этого, фотографии с мероприятия были найдены в аккаунте частной яхты, сдаваемой в аренде в Дубае, которая была оборудована стробоскопами, дымовыми машинами, несколькими барами и джакузи. Сообщается, что стоимость аренды судна на несколько часов достигает нескольких тысяч долларов. Помимо этого, сопоставимые гонорары были выплачены приглашенным диджеям, барменам и артистам.

Издание отмечает, что спустя несколько недель после свержения Асада его дочь вернулась к учебе в филиале Сорбонны, расположенном в Абу-Даби в сопровождении телохранителей. По информации корреспондентов, после того как в групповом чате один из студентов сказал девушке, что ей «не рады» чат был закрыт, а студент был вынужден покинуть университет. В самом учебном заведении объяснили отчисление плохой успеваемостью и заявили, что это решение не имело отношения к дочери бывшего сирийского лидера.

Помимо этого, пишет NYT, дочь Асада в июне получила диплом Московского государственного института международных отношений, а на церемонии вручения присутствовали ее братья и мать.