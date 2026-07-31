Два жителя Сирии рассказали RTVI, что в 2011 году их арестовали и пытали из-за антиправительственной надписи на стене в городе Дераа. Оба они тогда учились в школе. Арест детей вызвал протесты в Дераа, с которых, как считается, и началась гражданская война в Сирии. О том, как живет республика сегодня, смотрите в специальном репортаже Кати Казанчук «Сирия после Асада».

В марте 2011 года в городе Дераа на границе с Иорданией на стене школы появилась надпись: «Настало твое время, доктор». В это время на Ближнем Востоке уже вовсю шла «арабская весна» — массовые протесты, которые в некоторых странах привели к смене власти. Надпись «Настало твое время, доктор» была воспринята как обращение к президенту Сирии Башару Асаду (в молодости он жил в Великобритании и работал офтальмологом), и в Дераа арестовали группу школьников.

«В 2011 году меня арестовали из-за надписи «Настало твое время, доктор». Тогда мне было всего 13 лет. На стене рядом с этой надписью было написано мое имя. Меня пытали, пока я не признался, что сделал эту надпись, хотя я даже не понимал смысла этой надписи», — рассказал RTVI Наиф Муваффак Абу Зейд.

Он утверждает, что под пытками оговорил своих друзей.

«Через два года появился мужчина, который публично заявил, что именно он сделал знаменитую надпись. Эту историю быстро подхватили СМИ и соцсети. Это неправда: автор до сих пор неизвестен», — утверждает собеседник RTVI.

По его словам, «многие погибли под пытками».

«Был «метод призрака», когда человека подвешивали на колесе, ломали ему позвоночник стулом и наносили случайные удары по телу, лицу и шее. Нас поднимали на высоту ладони от земли, чего мы не могли вынести, всего на полчаса, затем нас возвращали на место, давали немного отдохнуть и возобновляли пытки», — вспоминает Абу Зейд.

Юсуф Аднан Суэйдан также был одним из школьников, арестованных в 2011 году из-за надписи.

«Я вообще не понимал, за что меня забирают. Следователи сказали, что один из моих друзей уже дал показания, будто я предоставил ребятам мотоцикл, чтобы они ездили и писали лозунги. Но я этого не делал. Это свидетельство было выбито под пытками», — говорит сириец.

Он рассказал, что ему самому в камере пыток сломали позвоночник.

Наиф Муваффак Абу Зейд говорит, что родственники школьников тогда ходили к губернатору и руководителям силовых структур и рассказывали, что им посоветовали «забыть о своих детях» и «рожать новых».

В конце концов школьников отпустили. Абу Зейд говорит, что после этого начал участвовать в демонстрациях, а затем вступил в ряды «Свободной сирийской армии», которая воевала против Асада.