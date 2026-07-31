Жительница сирийского города Алеппо Лариса Якунина рассказала RTVI, как живет русскоязычная община в Сирии.

Команда RTVI приехала в Сирию, чтобы увидеть, что происходит в стране спустя полтора года после свержения президента Башара Асада. Смотрите специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада».

Якунина уже 15 лет владеет аптекой в Алеппо. Женщина училась в медуниверситете в Самаре, где познакомилась с сирийским курдом, вышла за него замуж и переехала в арабскую республику.

Лариса рассказала, что русскоязычные общаются в одной из групп в мессенджере, обсуждают проблемы или новости.

«Мы там разговариваем, чтобы [быть] не одни, не теряться как-то. У нас были общие праздники, мы Новый год отмечали», — сказала Якунина.

Она говорит, что больше не встречается с русскоязычным сообществом. «Сидим дома, только переписываемся», — отметила Якунина.

В конце ноября — начале декабря 2024 года вооруженные отряды оппозиции президенту Башару Асаду взяли под контроль Алеппо, установили посты на улицах.

«И как-то мы побоялись встречаться. А так с девчонками иногда по квартирам, по домам, бывает, встречаемся», — добавила Лариса.

В декабре 2024 года сирийская оппозиция свергла Асада, который покинул страну вместе с семьей и получил убежище в России. Новым временным президентом Сирии стал лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ)* Ахмед аш-Шараа.

*признана в России террористической организацией и запрещена