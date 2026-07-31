Baza выпустила документальный фильм «Голубая орхидея» о деле сети, которая производила и сбывала за рубеж материалы с сексуализированным изображением детей. Издание называет проект первым в России «нейрорасследованием»: часть визуального материала создана с помощью нейросетей.

Основой сценария стали рукописные записи Дмитрия Кузнецова, которого Baza называет одним из организаторов сети. По версии издания, в фильме использованы документы и материалы собственного расследования редакции.

Главный редактор Baza Руслан Умяров сказал, что искусственный интеллект помог воссоздать атмосферу и отдельные эпизоды, чтобы зритель мог представить масштаб происходившего.

«В основе фильма лежат документы, материалы собственного расследования, а ИИ применяется только как инструмент визуализации», — отметил он.

Режиссер проекта, специалист по работе с искусственным интеллектом Сергей Ватагин рассказал, что технических препятствий у команды не возникло, главной сложностью стали сроки. По его словам, от документальной точности авторы отказались осознанно.

«С этической точки зрения отдельные сцены попросту невозможно показывать. Этот фильм требовал другого художественного языка», — пояснил Ватагин.

Он добавил, что команда убрала узнаваемый эффект нейрогенераций и сделала изображение, имитирующее анимацию: этот путь дольше и сложнее, но результат выглядит интереснее.

Работа над проектом заняла более 100 часов, сообщила редакция. За это время команда сделала свыше 4 тысяч генераций изображений — от поиска визуального стиля и настройки промптов до финального материала — и около тысячи генераций видео. Примерно треть времени ушла на постпродакшен: монтаж, обработку изображения, работу с фильтрами и частотой кадров.

Международная операция под названием «Голубая орхидея» началась в 2000 году, когда российские правоохранительные органы обратились за помощью к властям США, чтобы установить владельцев и клиентов сайта, через который продавались такие материалы. По итогам расследования в России задержали нескольких человек.