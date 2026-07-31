Российские базы в Сирии находятся в уязвимом положении, сказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов. Как эксперты оценивают будущее военных объектов — смотрите в специальном репортаже Кати Казанчук «Сирия после Асада».

России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим под городом Джебла в провинции Латакия. Пункт в Тартусе находится с 1971 года. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в 2015 году. В конце 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) свергли президента Башара Асада, который уехал в Россию. Временным президентом Сирии стал лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа.

«По крайней мере, по задумке сирийских властей [российские базы] должны превратиться в совместные центры», — сказал RTVI востоковед Кирилл Семенов.

По его словам, Аш-Шараа в этом вопросе проявил последовательность и жесткость, когда европейцы требовали убрать российские базы. «Аш-Шараа сказал: «Это мы сами решаем вопрос с Россией»», — отметил Семенов.

В Тартусе нет военно-морской базы — это пункт обслуживания, заявил RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов. Объект находится в очень шатком положении и технически уязвим, утверждает Сухов.

«И весь порт Тартуса в принципе в лизинг собирается взять крупнейший эмиратский холдинг», — добавил эксперт.

Российская авиабаза также «абсолютно открыта для воздействий извне» и существует «только на договоренностях», продолжил Сухов. «Она нужна в принципе России сейчас только как перевалочный пункт для работы в Африке», — отметил собеседник RTVI.

Россия «сейчас делает всё правильно», сказал RTVI журналист из Ливана Вадия аль-Хайек, который работал в Сирии во время гражданской войны.

«И Лавров, и Захарова заявили, что эти базы могут стать гуманитарными хабами в регионе, что Россия может их использовать для гуманитарной помощи, что Россия действительно может помочь в секторе электроэнергии, который сильно пострадал», — напомнил аль-Хайек.

*признана в России террористической организацией и запрещена